В четверг на «ЦСКА Арене» пройдет второе в этом сезоне московское дерби. ЦСКА будет принимать «Спартак». А вчера в Риге красно-белые показали отменную готовность к сшибке с непримиримыми соперниками. Уже в первом периоде размазав хозяев по льду одноименной арены, принимавшей ЧМ-2006. На глазах 10 тысяч зрителей, под завязку заполнивших трибуны. Заставив уже на 15-й минуте покинуть ворота и спрятаться на лавке голкипера Кристерса Гудлевскиса. Он, напомню, едва не остановил в олимпийском Сочи сборную Канады, которую потом назвали эталонной командой. Не для ради такого конфуза он этим летом возвращался на родину из системы «Айлендерс».

У москвичей в числе прочих тон задавали латыши – Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш, некогда лидеры рижан.

Первый из них даже гол забил. Однако потом шайбу записали на счет словака Робина Ганзла, ловко сработавшего на пятачке.

Только в третьем периоде хозяева размочили счет, пробив куражистого Юлиуса Гудачека. После теннисного разгрома «Трактора» (6:1) на прошлой неделе словацкий голкипер подарил спартаковским болельщикам фирменный танец, за который (и не только) его так любили в Череповце.

Победа в Риге будто на заказ написана по лекалам недавнего дерби «Динамо» – ЦСКА. Тогда армейцы смели бело-голубых в первом периоде, трижды поразив их ворота. А после спокойно сохранили победный счет, позволив хозяевам только его размочить, на последней минуте.

Спартаковскую феерию в Риге не видели Кирилл Капризов и Ко. Столичные армейцы, вернувшиеся с Дальнего Востока с полной кошелкой очков (три победы), с удовольствием посетили футбольное дерби ЦСКА – «Спартак».

На трибунах также были замечены Михаил Григоренко и Иван Телегин с женами, легионеры…

Олимпийский чемпион Григоренко вскочил и готов был перемахнуть через заградительное стекло в ложе, когда хозяева во втором тайме сквитали счет. Так бурно он не празднует свои голы. Ничья 1:1 огорчила финалистов Кубка Гагарина.

В четверг они постараются преподать футболистам-одноклубникам урок на тему «Как побеждать «Спартак».

Но и подопечные Вадима Епанчинцева, среди которых целая колония бывших армейцев, вряд ли снимут шлемы перед записными фаворитами, как в плей-офф-2018 («Спартак» тогда уступил 0-4 с общим счетом 1:11).

Во вторник москвичи проведут репетиции перед дерби. «Спартак» – в Братиславе, ЦСКА – дома против ХК «Сочи».

«Динамо» (Рига) – «Спартак» – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Виделль – Никонцев, Ганзл, Хохлачев

Вратари: Гудевскис (Билялов) – Гудачек

Броски: 27 – 22

Штраф: 8 – 2

​«Арена Рига». 10 027 зрителей