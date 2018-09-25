Ежедневный огненный дайджест «Советского спорта» о главных событиях в КХЛ и НХЛ.

В КХЛ прошли очередные упорные битвы. В Москве динамовцам удалось остановить разухарвшегося лидера сборной Казахстана Романа Старченко, набиравшего очки аж в 14 матчах кряду. Увы, это не помогло бело-голубым добиться успеха в матче - они уступили в овертайме 2:3. Подробнее об этом – в репортаже нашего обозревателя Дмитрия Пономаренко.

Весьма содержательно оказалась и пресс-конференция после этого московского матча. Дело в том, что известный форвард Дастин Бойд, числящийся в «Динамо» перестал попадать в состав. И на вопрос – как его дела – разводит руками: «Пока просто тренируюсь».

Московский клуб уже заявил, что собирается выставить его на драфт отказов, но пока не спешит этого делать.

На пресс-конференции после матча у главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки спросили прямо: «А не хотел бы он вернуть Бойда в казахстанскую команду, где Дастин был одним из лидеров?»

И Скабелка юлить не стал, заявив, что был бы рад видеть Бойда в своем составе. То есть покупатель на Бойда нашелся. Что ответит «Динамо»? Главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев заявил, что судьба опального форварда решится если не сегодня, так завтра.

Бойд, кстати, не помешал бы и другим клубам Востока, которым надо усилить атаку. К примеру, «Трактор» вчера потерпел очередное кошмарное поражение со счетом 0:5 от «Салавата Юлаева».

«За последние 6 матчей челябинцы пропустили 31 шайбу!», восклицает в своей колонке наш обозреватель Павел Лысенков.

И он абсолютно прав. «Трактор» сейчас похож на груду разваливающегося металлолома. Хотя, к примеру, у «Сибири» дела еще хуже. Вчера новосибирский клуб потерпел 10 поражение кряду на старте. Ни одной победы с начала чемпионата!

А вот у «Спартака» проблемы совсем иного свойства. Травму голеностопа получила одна из очаровательных ведущих, работающих на матчах клуба, – чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова.

Отправив девушку в поликлинику, «Спартак» опубликовал фото Юлии оттуда в своем официальном твиттере.

На нем видно, что с ножками у Юли, даже несмотря на травму, все в очень большом порядке. Со всем остальным, впрочем, тоже. Непонятно только одно – зачем при травме голеностопа ее заставили еще и бюстгалтер снять? Но, видимо, врачам так с ней работать удобнее…

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Спартак Москва (@spartak_hc) 24 сентября 2018 г.

Кстати, если вы интересуетесь медициной, вам стоит прочитать очень любопытное интервью Александра Круглова со спортивным врачом Сергеем Гилевым, который сейчас работает в китайском хоккейном клубе.

Ну а напоследок – настоящий праздник для поклонников НХЛ – очень откровенное интервью защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, сделанное опять-таки Павлом Лысенковым.

Сегодня в КХЛ пройдет 5 матчей:

17.00* Металлург – Северсталь КХЛ ТВ

17.00 Автомобилист – Локомотив КХЛ ТВ HD

19.30 ЦСКА – ХК Сочи КХЛ ТВ

19.30 Динамо Р – Йокерит КХЛ ТВ HD

19.30 Слован – Спартак

* Время московское.

Сможет ли «Автомобилист» продлить свою серию до 10 побед? Обойдут ли московские армейцы питерских в таблице Запада?

Смотрите и не забывайте, что все самые интересные подробности этих матчей – на сайте «Советского спорта»!