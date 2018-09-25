Лучший матч сезона мы увидели в Екатеринбурге. «Автомобилист» вырвал победу у «Локомотива», хотя уступал со счетом 1:4. Невероятно!

Денис Бодров подплыл под Данилу Юртайкина, как шипастая мина под крейсер. Бабах! Форвард «Локомотива», ловя воздух ртом, перелетел через борт. А с этого эпизода раскрутилась атака «Автомобилиста», и вот уже Найджел Доус отдает на проворного Франсиса Паре, а тот эффектно переигрывает молодого голкипера «Локомотива» Илью Коновалова.

Это цена сочного силового приема. Помните, как Александр Овечкин на Олимпиаде в Ванкувере шандарахнул в центре площадки Яромира Ягра? После этого Россия в важном матче добила чехов (4:2). А вот «Автомобилист», проваливший начало встречи, устроил фантастическое спасение. И все началось с того хита на 50-й минуте.

Большинство хозяев, и вот уже звезда рок-н-ролла Анатолий Голышев сравнивает счет. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов нервно поправляет галстук. Что за истории с ним вечно приключаются! То СКА спасает серию, в которой ЦСКА ведет 3-0. То «Магнитка» вытягивает финал, хотя команда Квартальнова начинает его залихватски. И вот – еще один фильм ужасов в копилку. На 63-й минуте овертайма забивает форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон.

Вы посмотрели лучший матч КХЛ сезона-2018/19 прямо сейчас. Невероятная игра! Спасибо Квартальнову за то, что так доверяет молодежи. Григорий Денисенко (18), Николай Коваленко (18), Илья Коновалов (20), Георгий Иванов (20), Артур Каюмов (20), Максим Афанасьев (20), Денис Алексеев (20), Данил Юртайкин (21). Отобрать очко у лидера чемпионата, самой мощной команды КХЛ, гонять его со счетом 4:1 – это сильно. Сейчас в Ярославле проходит невероятно красивый эксперимент, и это вызывает восхищение.

«Автомобилист» же одержал десятую победу подряд. Впервые с января 2011 года обыгран «Локомотив». А впереди – домашние матчи с «Северсталью», сумбурным и мятущимся московским «Динамо», в гостях с «Адмиралом», «Амуром», «Куньлунем». Но кого теперь испугаешь вылетом на Дальний Восток? Вы удивитесь, если победная серия продлится до 15 матчей?

Лично я – нет. Это не «Автомобилист», а дорожный каток. Закатает в асфальт кого угодно.