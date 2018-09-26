10 матчей тянется победная серия «Автомобилиста» со старта чемпионата. Подопечные Андрея Мартемьянова единолично лидируют на Востоке и в сводной таблице.

8 голов стало на счету форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева, поразившего ворота «Локомотива». Столько же шайб забросил нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль, оформивший дубль в матче с «Йокеритом». Они догнали в гонке снайперов чемпионата уфимца Антона Бурдасова.

43 минуты штрафа набрали московские армейцы в домашнем матче с ХК «Сочи», их соперники – всего 4. Гости всего единожды наказали злостных нарушителей.

3 шайбы отквитал в третьем периоде «Автомобилист» у «Локомотива» и в овертайме вырвал победу (5:4 от), столько же дублей было сделано вчера (Франсис Паре из «Автомобилиста», Степан Санников из «Локомотива» и Виделль из Риги), столько матчей подряд выиграл «Спартак», а его лидер Александр Хохлачев набирает очки.

1-ю победу в родных стенах одержал ЦСКА, свою 1-ю шайбу в чемпионате забросили спартаковцы Ярослав Косов и Илья Зубов, магнитогорцы Владислав Калетник и Андрей Чибисов, железнодорожник Санников.

СТАТИСТИКА

Автомобилист - Локомотив – 5:4 от (1:2, 0:2, 3:0, 1:0). Уралец. 5570. Г: Миловзоров, Паре (2), Голышев, Секстон – Санников (2), Локтионов, Алексеев. В. Коварж – Коновалов. Б: 33-35. Ш: 2-8.

Металлург – Северсталь – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Арена Металлург. 6840. Г: Калетник, Чибисов – Эштон. В: Загидулин – Магарилов. Б: 33-27. Ш: 4-6.

Слован – Спартак – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Зимний стадион. 6746. Г: Грман - Косов, Зубов, Максвелл, Хохлачев. В: Чилиак – Гудачек. Б: 25-34. Ш: 6-8.

Динамо Р – Йокерит – 2:1 от (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Арена Рига. 5646 зрителей. Голы: Виделль (2) - Грант. В: Билялов – Калниньш. Б: 28-44. Ш: 16-14.

ЦСКА – ХК Сочи – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). ЦСКА Арена. 5350. Г: Окулов, Шалунов (реш. бул.) - Архипов.

В: Сорокин – Барулин. Б: 25-16. Ш: 43-4.

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