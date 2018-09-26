Главная новость дня – Никита Кучеров получил травму нижней части тела. Он провел на льду только пять минут в матче с «Флоридой». При этом успел нанести три броска по воротам. А ведь это лучший российский бомбардир НХЛ, который в прошлом сезоне выбил 100 очков, а летом подписал восьмилетний контракт на $76 млн. Неужели Кучеров пропустит старт чемпионата?

Но как нам сообщили, повреждение у Кучерова не слишком серьезное. Его просто решили поберечь и не выпустили на два последних периода. Это ведь выставочный матч. Зачем ломаться? «С ним будет все в порядке», - уверил нас генменеджер Жюльен Брисбуа. Кучеров еще имеет время на отдых, первый официальный матч «Тампа» проведет 6 октября – дома против «Флориды».

Кстати, в составе «пантер» очень здорово смотрелся Евгений Дадонов, который набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Артемий Панарин приехал с «Коламбусом» в деревню Клинтон штата Нью-Йорк. Население – 1942 человека, но представляете, там тоже обнаружился хоккейный каток. Панарин обожает деревни, и ему только дай там покуражиться, хлебом не корми. То на тракторе покатается, то на скотный двор выйдет в резиновых сапогах, а то наберет 3 (1+2) очка в матче против «Баффало», забив гол в большинстве.

Так что не надо думать, что если Артемий не хочет подписывать новый контракт с «Коламбусом», то он устроит что-то вроде итальянской забастовки. Нет, Панарин будет честно работать, и свои 80 очков набрать должен.

А еще в этот день играл «Вашингтон». Александр Овечкин отметился голевой передачей на Мэдисона Боуи и провел восемь минут в большинстве, хотя «Кэпиталз» не реализовали ни одной попытки. А вот Евгений Кузнецов попал под выстрел своего же защитника Джона Карлсона. Но вроде бы тут тоже обошлось без травм. Что еще интересно, Кузнецов провел полминуты в меньшинстве. Похоже, теперь он будет выходить и в таких спецбригадах.

При этом «Вашингтон» потерял защитника Михала Кемпни, которого вы помните по выступлению за «Авангард». Чех попал под грязный хит, получив удар в голову со стороны защитника «Блюз» Роберта Бортуццо. Так что этот контрольный матч получился весьма суровым. Что же будет в самой регулярке?

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Сент-Луис – Вашингтон – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Гершич, Уокер, Боуи (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), Стивенсон

СЛ: Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 10.43)

Тарасенко (0+0; 0, 0, 4, 18.27)

В: Овечкин (0+1; +1, 0, 3, 20.32)

Кузнецов (0+1; +2, 0, 1, 20.07)

Тампа-Бэй – Флорида – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Эрни, Киллорн – ДАДОНОВ, Экблад, Барков (ДАДОНОВ)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 3, 5.06)

Сергачев (0+0; -1, 2, 1, 19.38)

в Василевский (28-25; 89,3%, 58.35)

Ф: Дадонов (1+1; +2, 0, 4, 16.16)

Нэшвилл – Каролина – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Джохансен – Фогеле, Песке, Т. Ван Римсдайк (ЗЫКОВ), Макгинн (ЗЫКОВ)

К: А.Свечников (0+0; 0, 0, 3, 15.45)

Зыков (0+2; +1, 2, 2, 18.30)

Чикаго – Детройт – 6:8 (2:2, 2:4, 2:2)

Хаймор, Кахун, Тэйвз (2), Шмальц, Кит – Ванек (2), Атанасиу (2), Хелм, Манта, Витковски, Ларкин

Ч: Анисимов (0+0; -2, 0, 3, 15.14)

Д: Е.Свечников (0+0; -3, 0, 0, 12.36)

Баффало – Коламбус – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Нельсон, Райнхарт – Дюклер, Кленденинг (ПАНАРИН), ПАНАРИН, Стенлунд (ПАНАРИН)

К: Панарин (1+2; +1, 0, 5)

Калгари – Сан-Хосе – 7:5 (1:4, 4:1, 2:0)

Годро (2), Филлипс, Монахэн, Ткачук, Беннетт, Царник – Гудроу, Чартье, Радил, ЛЕТУНОВ, Шмелевский

СХ: Летунов (1+0; 0, 2, 1, 13.12)

Эдмонтон – Ванкувер – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Рэтти (3), Пулюярви (2), Клефбом

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 0, 14.50)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.