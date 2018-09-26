Мы напомним, что Антон Худобин в прошлом сезоне выступал в «Бостоне», с которым в 2011 году завоевал Кубок Стэнли. Точнее, был в составе «Брюинз» во время плей-офф, а выступал в основном в АХЛ.

Казалось, что этим летом Худобин останется в «Бостоне», который делал ему предложение. Но Антон вышел на рынок и нашел себе контракт в «Далласе», причем подписал договор на два года, по которому получит $2,5 млн за сезон. Вратарь увеличил себе зарплату в два раза, и это говорит о том, что Худобина ценят в НХЛ.

– Я начинал карьеру за океаном в «Хьюстоне», это тоже в Техасе. Тогда играл в системе «Миннесоты», – напомнил Антон.

– И ведь хорошо начинали.

– Я только шесть матчей за саму «Миннесоту» провел. А вот в ECHLстановился лучшим вратарем, самым ценным игроком, лучшим новичком, входил в первую пятерку звезд лиги.

– Вы много команд поменяли.

– Такая у меня судьба-судьбинушка.

– Вам дали перстень в «Бостоне» за Кубок Стэнли?

– Да. И на командной фотографии я есть. Но на самом кубке мою фамилию не написали. Я не провел ни одного матча в том плей-офф.

– Вы на этот сезон выбрали себе интересную маску – на ней изображен эльф Добби из «Гарри Поттера». И у него в ловушке – шайба «Далласа».

– Это просто значок. Я ведь не нарисую всю лигу, правильно?

– Вам уже выдали новую форму? НХЛ решила урезать амуницию голкиперов.

– Да, выдали. Форма узкая, сильно пробивает, когда по тебе наносят щелчок. Нет никакой защиты.

– В смысле?

– Она есть, конечно. Но сильнее чувствуется шайба. Больно.

– А раньше?

– Тоже было больно, но теперь больнее. Хотя знаете, у меня как была задача ловить шайбу, так и остается. Я не скажу, что старая амуниция была лучше.

Когда нам изначально поменяли форму, щитки и блин стали уже, ловушка меньше, то вратари остались довольны. Удобнее двигаться стало. И я за других голкиперов это скажу, с кем лично обсуждал эту тему.