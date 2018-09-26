ЦСКА пока никак не удается уверенно победить на своей новой домашней арене в Парке Легенд. Накануне армейцы вымучили там победу по буллитам у ХК Сочи. И многие специалисты уже упрекают Игоря Никита в слишком прямолинейной тактике, не раскрывающей талант игроков.

– Вы согласны с таким мнением?

– Я бы не спешил судить главного тренера ЦСКА в первый же месяц чемпионата, – отвечает Борис Майоров. – Для того, чтобы понять – как Никитин работает с игроками надо не просто изучать статистику, но и регулярно посещать не только матчи, но и тренировки армейцев.

То, что ЦСКА начал сезон не слишком уверенно – это факт. Хотя на Западе москвичи привычно входят в тройку лидеров, но победы порой натужные. Вот сравните, «Йокерит» забросил за 10 матчей 38 шайб, а ЦСКА только 24. Конечно, для москвичей это маловато, с учетом известных имен, которые собраны в их составе.

– Может армейский штаб так готовил команду к сезону, чтобы она набрала ход не в первый месяц, а попозже?

– Лично я никогда не принимал от тренеров таких оправданий. Чемпионат начался 1 сентября. Значит, к этому моменту твой клуб полностью должен быть готов к борьбе! На него же зрители смотреть ходят. И им нужны красивые победы в каждой встерче. Тем более, что сезон тяжелый и длинный. И спады в нем все равно будут у любой команды, как не готовься.

– Удручает, что даже и Капризов, обладающий явным талантом голеодора, пока не слишком ярок.

– Ничего удивительного. Если команда играет не так, как многим хотелось бы, то и Кирилл будет в ее обойме. Он же из нее не выскочит! В современном хоккее выделиться одному игроку из коллектива вообще невозможно. Чтобы хоккеист стал лидером, на него в первую очередь партнеры по звену должны пахать. Второе – обстановка в команде. Третье – постоянная поддержка с трибун. Тут все важно.

– Сильно ли вообще изменился ЦСКА после ухода Дмитрия Квартальнова?

– Армейцы сейчас играют более спокойно. При Квартальнове у них и лед под ногами горел, и лавка постоянно полыхала. У Никитина все выглядит не так яростно. Да и сам он не такой эмоциональный, как его предшественник.

– Способен ли «Спартак» на равных сражаться с более маститым соперником?

– Мне бы хотелось, чтобы в игре «Спартака» проглядывал более четкий рисунок. Чтобы я, как специалист, видел с трибуны – чего команда хочет? Как она играет в обороне, что делает в средней зоне, за счет чего пытается атаковать…

Я вот ни одного домашнего матча «Спартака» не пропустил. И вижу, что у команд, которые приезжали к нему в гости, такой рисунок есть. А вот у красно-белых, к моему сожалению, все пока как-то смазано. И мне трудно представить, что до дерби что-то в его игре может серьезно измениться.

– То есть шансов против ЦСКА у «гладиаторов» нет?

– Конечно, с мы с армейцами сразимся. Но «Спартаку», чтобы победить ЦСКА, надо обязательно выдумать какой-то сюрприз, который собьет противника с толку. Потому что средний уровень мастерства у соперника выше.