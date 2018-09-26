Экспертиза ледового дворца «Авангарда» показала, что «Арену-Омск» в теории можно восстановить. Осталось понять, когда это произойдет.

Весь Омск ждал этой новости, и вот она пришла. «Авангард» опубликовал основные выводы экспертизы технического состояния «Арены-Омск». Если вы улетали в последние пару месяцев на другую планету, то я напомню – к власти в клуб пришло новое руководство, которое решило провести экспертизу объекта. И сразу стало ясно: что-то не так. А потом все ахнули: играть на этой арене вообще нельзя!

«Авангард» экстренно искал себе новое жилье, в итоге остановился на Балашихе. Но что делать с «Ареной-Омск»? Может, сравнять ее с землей? Нужно ждать итоги экспертизы…

«Состояние строительных конструкций здания признано аварийным, – теперь пишут нам. – Также эксперты указали на развитие существующих повреждений и подчеркнули, что часть основных несущих конструкций стадиона не готова к существующим нагрузкам. Создана рабочая группа, которая занята проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены-Омск».

Дальше можно не читать. Это весьма скучный документ, в котором сообщается на техническом языке, что трещины разрастаются, несущие конструкции могут не выдержать нагрузки. В настоящий момент ведутся профилактические работы, мониторинг технического состояния и проработка плана восстановления «Арены-Омск».

Но главное – в словах: «реконструкция» и «восстановление». То есть худшего варианта с ареной все-таки избежали. Объект пригоден для ремонта. Да и стадиону всего 10 лет. Куда сносить?

Есть вопросы к тем, кто строил арену к 2007 году. Там указана цена в 150 млн долларов. А вот дворец в Ярославле стоил в два с половиной раза дешевле. Дело мутное, и стрелки улетают в сторону бывшего губернатора.

Слава богу, что обошлось без трагедии. На матчи «Авангарда» еще в марте там ходили по 10 тысяч зрителей. Еще больше собралось 9 июня на «Арене-Омск», когда там проходил концерт группировки «Ленинград».

Вообще в «Авангарде» правильно сделали, что не стали темнить и скрывать. Сразу рассказали всю правду. Да, есть проблема. Да, мы ее решаем. Уровень открытости запредельный, и только так сейчас можно работать с болельщиками. Сейчас создана рабочая группа, которой поручено заняться проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены Омск».

Мы помним, как восстанавливали «Мегаспорт», где тоже возникли проблемы через несколько лет после чемпионата мира-2007. А теперь там играет московское «Динамо».

Главный вывод – «Авангард» вернется в Омск. Это вопрос времени. Не исключаю, что там будет построена и новая арена. Но главное – выход есть, и в среду мы его увидели.