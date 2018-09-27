– «Автомобилист» одержал уже 10 побед на старте чемпионата. Это сенсация?

– Никакой сенсации тут нет, – считает Борис Майоров. – Или, точнее, сенсация в том, что пока другие лидеры Востока выступают не слишком уверенно. Особенно это касается «Ак Барса» и «Магнитки». Но я думаю, что заранее записывать «Автомобилист» в фавориты не стоит. В плей-офф все изменится, там у команды из Екатеринбурга такого подавляющего преимущества над соперниками уже не будет.

Если обратиться к недавней истории нашего хоккея можно вспомнить сезоне, когда на старте выстреливали и «Сибирь», и «Трактор», и «Торпедо», и «Северсталь»… Но весной все становилось на свои привычные места.

– Но вы согласны, что «Автомобилист» прилично прибавил?

– С этим не поспоришь! Команда смотрится. И лично мне очень нравится. Я скажу, что когда уральцы приезжали в столицу и играли со «Спартаком», то там счет мог быть не 4:2, а гораздо крупнее в их пользу. Потому что соперник превосходил москвичей сразу в нескольких компонентах. И в первом периоде моментов у гостей было очень много.

То, что «Автомобилист» идет по турниру без поражений – не случайность. Но надо понимать, что с каждым матчем уральцам будет сложнее. Сейчас уже все начинают к ним присматриваться и настраиваться именно как на лидеров. А это непростое испытание, когда все именно тебя особенно победить хотят. Вот в прошлом матче им пришлось уже настоящий подвиг совершить, чтобы вытянуть матч с «Локомотивом» с 1:4 и вырвать победу в овертайме.

– «Динамо» лучше всех в КХЛ реализует большинство, но при этом прозябает среди аутсайдеров. В чем главная проблема бело-голубых?

– Большинство – это стандарт, который отрабатывается на тренировках. В «Динамо» этому компоненту уделили внимание и теперь пожинают заслуженные плоды.

Но игра ведь не из одних стандартов состоит. При игре «5 на 5» ничего заранее не отрепетируешь. Тут наигранных комбинаций быть не может. Здесь все решает мастерство игроков, взаимосвязи в звеньях. А вы посмотрите, у «Динамо» и так, можно сказать, в этом сезоне новая команда, а состав троек меняется чуть ли ни в каждом матче.

Многое зависит и от тренерского штаба. Это ведь наставники команды разрабатывают стратегию на матч с конкретным соперником. Они должны постоянно напряженно работать в поисках нюансов, которые помогут противника превозмочь.

Это в мои времена в команде был один тренер, администратор и приходящий на игры доктор. Больше никого не было. А сейчас на лавке не протолкнешься! Столько умов стоят за спинами игроков… Им и карты в руки. Это их прямая обязанность – найти у соперника слабинку и игрокам на нее указать.

P.S. Сегодня «Автомобилист» попробует одержать 11-ю победу кряду, встретившись в Череповце с «Северсталью». А бело-голубые сразятся в Магнитогорске с «Металлургом». Начало матчей в 17.00 по Москве.