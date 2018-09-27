СКА сушит, а «Сибири» все хуже. Вчера установлены два рекорда КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» делится пятью интересными цифрами среды в КХЛ.

297 минут и 34 секунды продолжается сухая серия СКА, начавшаяся 14 сентября в домашнем матче со «Спартаком» (2:1). Это рекорд КХЛ. Последние четыре встречи питерские армейцы выиграли с общим счетом 16:0.

11 поражений подряд потерпела «Сибирь» на старте чемпионата. Это абсолютный антирекорд лиги. Пять последних – под руководством Александра Андриевского, а шесть первых – отправленного в отставку Владимира Юрзинова. В графе «победы» у команды из Новосибирска остается ноль.

41-й секунды хватило «Ак Барсу», чтобы забросить три шайбы. Однако это не уберегло команду из Казани от домашнего поражения от «Куньлуня» (3:4), первого для обладателя Кубка Гагарина в истории этого противостояния.

310 минут ровно защищал без замен ворота «Ак Барса» номинально третий голкипер команды Владислав Подъяпольский, ставший одним из открытий стартового отрезка чемпионата. Вчера во втором перерыве матча с «Куньлунем» вместо него вышел Александр Шарыченков.

3 ближайших матча пропустит защитник ЦСКА Михаил Пашнин. Карательный орган лиги дисквалифицировал его на одну игру за толчок на борт сочинца Артёма Подшендялова. Поскольку подобное наказание стало для Пашнина повторным, срок его дисквалификации автоматически увеличился на две встречи.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – Куньлунь – 3:4 (0:1, 3:2, 0:1). Татнефть Арена. 6047 зрителей. Голы: Батыршин, Клинкхаммер, Лукоянов – Бек (2), Бартли, Савинайнен. Вратари: Подъяпольский (Шарыченков) – Налимов. Броски: 40-20. Штраф: 8-12.

Нефтехимик – Амур – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Нефтехим Арена. 4535. Г: Пуустинен, Галимов – Дедунов. В: Ежов – Кашик. Б: 28-25. Ш: 8-6.

Торпедо – Адмирал – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). Нагорный. 5100. Г: Паршин, Кейлоф, Ильин, Хольм, Саболич – Вихарев. В: Галимов (Костин) – Красоткин. Б: 36-29. Ш: 4-12.

СКА – Сибирь – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Ледовый дворец. 10281. Г: Кручинин, Плотников, Карпов, Прохоркин, Хафизуллин. В: Хелльберг – Красиков. Б: 39-13. Ш: 4-6.

Витязь – Барыс – 3:4 бул. (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Витязь. 2223 зрителя. Г: Макеев, Столяров, Мозик – Кормье, Фрэттин, Асетов, Фрэттин (реш. бул.). В: Ортио – Карлссон. Б: 34-21. Ш: 8-8.

Динамо Мн – Салават Юлаев – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0). Минск-Арена. 9192. Г: Осипов – Ларсен (2), Коледов. В: Энрот – Метсола. Б: 21-17. Ш: 39-16.

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