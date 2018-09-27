Сразу семь россиян вышли в одном матче НХЛ, хорошо готов к сезону Павел Бучневич, а Никита Задоров снова крушит всех силовыми приемами.

В этот игровой день можно выделить два матча. Во-первых, в поединке «Колорадо» против «Далласа» вышли сразу семь россиян. Причем среди них не было Александра Радулова – он вместе с другими лидерами «Старз», Джейми Бенном и Тайлером Сегином, отправился на концерт Дрейка («Кики, ду ю лав ми?»). А вот младшие пока играли в хоккей – и победили «лавину».

Денис Гурьянов хорошо проводит предсезонку и теперь набрал еще одно очко за передачу. Другое дело, у «Далласа» такой подбор форвардов, что пробиться в первые три звена почти нереально. Особенно если у тебя еще два года двустороннего контракта (на 894 тыс.). Гурьянов достоин того, чтобы его подняли в НХЛ. Но при таком раскладе я сильно сомневаюсь, что ему дадут много шансов.

«Колорадо» выставил сразу пятерых россиян. Никита Задоров провел четыре силовых приема – вы помните, он был лучшим в лиге по этому показателю. Кстати, Задорову дали звание альтернативного капитана («А») в этом матче. Растет парень (хотя и так уже вымахал под два метра). Вратарь Семен Варламов снова в строю, сделал 24 сэйва. Вот они двое будут в основе, а про остальных – посмотрим. Хорошие шансы у Владислава Каменева, который отметился передачей. Он должен был играть в основном составе «Колорадо» еще в прошлом сезоне, когда его обменяли из «Нэшвилла» - но получил травму в первом же матче.

Во-вторых, в нью-йоркском дерби отжег Павел Бучневич, набрав 3 (1+2) очка. Паша играет в первом звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом. И в предсезонке он уже набрал 7 (3+4) очков, являясь лучшим бомбардиром среди россиян.

Все в порядке с Евгением Малкиным – он снова выходит в тройке с Филом Кесселом, опять набирает очки. Хорош в «Торонто» Никита Зайцев, осваивается Игорь Ожиганов. А вот Егора Яковлева из «Нью-Джерси» отправили на стажировку в АХЛ. И в этом нет ничего удивительного. В отличие от того же Ильи Любушкина из «Аризоны» (король силовых приемов), Яковлев пока ничем не запомнился. Ему нужно время на адаптацию, ему надо больше играть. Командировка в АХЛ – это не ссылка, а шанс оттолкнуться ногами от дна и всплыть на поверхность.

Но правильно делают россияне, что подписывают однолетние двусторонние контракты новичков ($925 тыс.). Яковлев, Любушкин и остальные проверяют себя, могут ли они вообще играть в НХЛ, где хоккей быстрее и жестче?

Если нет – всегда можно вернуться в СКА или «Локомотив». Если да – строить карьеру за океаном, в сильнейшей лиге мира. Все логично.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Колорадо – Даллас – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Льюис (КАМЕНЕВ) – Хинтц, Питлик (ГУРЬЯНОВ), Хонка

К: Швырев (0+0; -1, 0, 2, 9.56)

Каменев (0+1; 0, 2, 4, 16.22)

Задоров (0+0; -1, 2, 0, 23.20)

Бойков (0+0; 0, 0, 0, 14.09)

в Варламов (24-27, 88,9%, 57.51)

Д: Гурьянов (0+1; +1, 0, 3, 15.16)

Ничушкин (0+0; 0, 0, 1, 13.27)

Монреаль – Торонто – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Татар, Галлахер, Шлемко – Кадри, Мэттьюз, Марнер, Капанен, Марло

М: Щербак (0+0; 0, 0, 1, 11.54)

Т: Зайцев (0+0; +2, 0, 1, 21.35)

Ожиганов (0+0; -1, 0, 2, 16.37)

Рейнджерс – Айлендерс – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

БУЧНЕВИЧ, Зибанежад (БУЧНЕВИЧ), Зибанежад (БУЧНЕВИЧ) – Пулок (2), Хикки, Бовилье

Р: Бучневич (1+2; -1, 0, 1, 14.54)

Наместников (0+0; 0, 0, 0, 13.19)

Питтсбург – Баффало – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Кессел, Кессел (МАЛКИН), Летанг, Брассар, Каллен – А.Нюландер

П: Малкин (0+1; +2, 0, 3, 17.42)

Миннесота – Виннипег – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Э.Стаал, Патерин, Закер, Сперджен – Ногье, Весалайнен, Бафлин

В: Куликов (0+0; +1, 2, 2, 19.39)

Анахайм – Лос-Анджелес – 7:4 (2:1, 4:3, 1:0)

Хенрик (2), Шустр, Комтуа (2), Ракелл, Силфверберг – Вагнер, Фанеф, Этем, Пирсон

Бостон – Детройт – 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0: 0:1)

Пастрняк, Стемпняк – Нюквист, Чоловски, Задина

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.