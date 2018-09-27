– Что для меня значит контракт? Это гарантия того, что я останусь здесь еще на девять лет – восемь сезонов по новому договору и еще остался один год по старому соглашению, – говорит Кучеров. – Это снимает с тебя какое-то давление. Я наслаждаюсь жизнью в Тампе. Здесь мой дом, и я хочу прожить тут долгое время. Да, это страховка. На самом деле, я не думаю постоянно о деньгах. И не особо их трачу.

Я стараюсь обращаться с деньгами умно. Кладу их в банк, делаю некоторые инвестиции. Деньги для меня – в первую очередь, это забота о моей семье. Я обеспечиваю хорошую жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. Хватает примеров, что происходит с баскетболистами и американскими футболистами, которые имели отличные контракты, но в итоге все потеряли…

Я рос в другой культуре, в небогатой семье. Все очень упорно трудились, чтобы заработать каждый доллар. Не тратили ничего направо-налево. И вы знаете, хоккей – он ведь не навсегда. Допустим, тебе повезет играть до 40 лет. А что дальше? Ты должен выходить на пенсию, уже имея хорошие накопления. Нужно быть умным. И я рад, что вокруг меня есть хорошие люди, которые занимаются менеджментом моих денег, подсказывают, куда их вкладывать. А не говорят под руку что-то вроде: «Смотри, какая хорошая машина за 300 тысяч долларов!» Такие люди в окружении мне не нужны. Потому что я деньгами не швыряюсь, а зарабатываю их серьезным трудом. И не хочу спустить их на ветер.

Какая разница, кто получает больше в клубе, а кто – меньше? Или если у меня больше контракт, то я теперь стану чаще получать шайбу на пустые ворота? Нет, все останется тем же самым. И я об этом даже не думаю. Никакого давления на меня нет. Я просто стараюсь обращаться умно с деньгами и особо о них не размышляю.