Форвард «Далласа» Александр Радулов на днях дал интересное интервью, поговорив не только о жизни, но и об автомобилях.

Не так давно Радулов побывал в гостях у автомобильного радио-шоу «Сирин и Малыгин». Общаясь со своим другом, журналистом Дмитрием Малыгиным, Александр рассказал много интересных случаев о своих приключениях на дорогах.

«У МЕНЯ ЕСТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ПАСПОРТ»

– Как у вас прошел отпуск?

– Я летом живу в Москве – переехал из Уфы и обосновался в этом городе с тех пор, как перешел в ЦСКА. Мы в прошлом сезоне с «Далласом» не попали в плей-офф. Получается, у меня отпуск с 7 апреля. Это впервые в моей карьере, что так долго. Не хочу, чтобы так происходило вновь.

– Но у «Далласа» хороший состав.

– Так ведь состав на бумаге решает не все. Нужно выходить и играть.

– Мы слышали, вы получили новые автомобильные права в штате Техас?

– Да, я сдавал экзамен в прошлом году в Далласе. У меня есть американский паспорт, и нужно было сменить права штата Теннесси на штат Техас. Пришлось все пересдавать. Я был жутко недоволен, потому что понимал, что меня ожидает.

Все сдал по теории, и мы поехали на вождение. Я слегка задумался, не включил поворотник, и инструктор это тут же обозначил. Пришлось извиняться: «Простите, пожалуйста, я в тумане после тренировки».

– Вы бы могли как хоккеист воспользоваться своим положением.

– Не, в Америке это невозможно. Там очередь для всех одна. У тебя могут попросить фото или взять автограф, сказать напутственные слова перед сезоном. Но экзамен будешь сдавать как все.

«САЛОН ЦВЕТА КОНЬЯКА»

– Какую первую машину вы купили за океаном?

– BMW 335 coupe, салон коньячного цвета. Они только пошли с конвейера. Мощная машина, с двумя трубами. Триста с чем-то лошадиных сил. Кстати, после этого у меня не было BMW – я пересел на Mercedes E-класса, пробовал один из «самолетов». И даже побывал в аварии.

– В какой?

– Был сильный дождь, и я въехал в пикап. Ситуация была неприятная. Я звонил родителям. Говорил, что поменял машину: «Я вас встречу». Они должны были прилетать через два дня.

И как раз в тот день, когда я должен был ехать в аэропорт, спешил на тренировку. Не увидел, поздно затормозил, и приехал в пикап. Родителей я забирал уже на арендованной машине. Но главное, все живы и здоровы.

– А как в Америке происходит разбор полетов?

– Я очень прилично влетел. Со мной ничего не было, но те люди в пикапе испугались. Водитель выбежал, начал спрашивать: «Areyouok?» Я уже владел английским. Выхожу на улицу, чешу в затылке: «Я-то нормально, вот только с тачкой проблема». А они на меня смотрят с круглыми глазами: «OhmyGod!»

– Там на дороге друг друга не бьют?

– Думаю, и в Америке есть горячие персонажи. Может, чуть поменьше, чем в России. Но в первую очередь, нужно уважать друг друга, заботиться о здоровье.

– Вас узнал суперводитель из пикапа?

– Через некоторое время, когда приехали представитель «Нэшвилла», полицейские. Все быстро оформили. И он потом увидел, что я – игрок «Предаторз». Мы даже сфотографировались на память.

«ЗРИТЕЛИ – ЭТО ВАЖНО»

– Вы же были идолом в Уфе.

– Там я провел хорошие годы, под руководством тренера Вячеслава Быкова мы выиграли чемпионство с «Салаватом Юлаевым». Уфа – это хоккейный город. Очень счастлив, что была возможность там выступать.

– Вы туда заезжаете?

– Только когда играл за ЦСКА и мы прилетали на выезды. Просто в последние два-три года очень многое происходило в моей жизни. Ребенок родился… Не было возможности вернуться в Уфу, но она обязательно появится.

– Какая машина у вас была в России, когда вы приехали из «Нэшвилла»?

– Я из Америки привез трехлетний Lexus. Было и такое в моей жизни. Он полтора месяца шел из-за океана. Модель RX, мне очень нравилась. Потом она поехала в Питер, оттуда – в Уфу, я на ней там ездил. И параллельно взял себе Mercedes CL-500 в питерском салоне Максима Сушинского. Это как раз было после чемпионата мира в Квебеке.

– Что у вас не получилось с ЦСКА в Кубке Гагарина?

– Да, мы не выиграли. Но если посмотреть спустя время – я провел в ЦСКА четыре прекрасных сезона. Выступал с большим удовольствием перед всеми болельщиками.

– Важно, когда собирается полная арена?

– Я помню, когда мы с Игорем Григоренко только перешли в ЦСКА, были матчи, на которые ходило мало зрителей. Даже мы играли в первом раунде плеq-офф против «Лева», и трибуны не были заполнены даже на две трети. Где-то 2500 болельщиков.

А теперь, если посмотреть, на матчи плей-офф ЦСКА ходят зрители, и это круто. Народ начал снова любить хоккей.

– Вы когда рубитесь, то слышите, как орет народ?

– Конечно! Это две разные игры, когда пустая арена или полный дворец, в котором болельщики живут хоккеем, гонят вперед свою команду. Это придает игрокам хорошую энергию. Поэтому получаются зажигательные матчи, когда ты уступаешь 0:3, но вытягиваешь победу. Каждый болельщик с удовольствием смотрел бы такой хоккей. Но для этого нужно идти на стадион, поддерживать своих.