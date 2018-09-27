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РЕЙТИНГ КЛУБОВ

Лидер рейтинга клубов по итогам сезона – СКА (несмотря на потерю баллов из-за результатов плей-офф и снижения ТВ-индекса).

Второе место – ЦСКА (вышел в финал). «Ак Барс» стал чемпионом, но остался пятым из-за относительно слабых результатов в двух прошлых сезонах и большой доли госфинансирования.

Улучшили свои показатели «Амур» (+6 позиций), «Спартак» (+6), «Трактор» (+4) и «Автомобилист» (+3). Основные факторы роста – спортивные результаты и увеличение интереса телевещателей к покупке прав на трансляции.

Сильнее других клубов ухудшились позиции рижского «Динамо» (-5) и «Адмирала» (-4). «Лада» и «Югра», занимавшие две нижние строчки рейтинга, покинули лигу.

Новая стратегия КХЛ – снижение зависимости клубов от государственного финансирования при сохранении высокого спортивного уровня.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В среднем один матч регулярного чемпионата посещало 6232 человека, что выше показателей прошлого сезона на 2%. Заполняемость арен выросла до 73,4%. Для четырех клубов – СКА, «Трактор», «Торпедо» и «Сибирь» – на 80% домашних матчей заполняемость трибун была более 90%.

ДОХОДЫ

Доходы лиги – 3,05 млрд рублей. Они выросли на 27%, в том числе коммерческие доходы – на 16%, до 2,2 млрд рублей.

Совокупный бюджет клубов – 53 млрд рублей. Из них 10% пришлось на коммерческие доходы.

АУДИТОРИЯ

Число подписчиков телеканала КХЛ-ТВ HD выросло на 18%.

Число международных трансляций увеличилось на 27% по сравнению с прошлым сезоном.

Средняя аудитория одного матча на федеральном ТВ осталась на уровне 226 тыс. человек. Число подписчиков КХЛ ТВ HD достигло 10,6 млн человек (рост на 18%). Существенно вырос объем международных телетрансляций матчей КХЛ – игры смотрели в 32 странах на 16 телеканалах, общее число трансляций увеличилось на 27%.

Аудитория КХЛ и клубов в соцсетях выросла на 17% и превысила 2 млн человек (Facebook+Вконтакте) за счет активной работы с болельщиками. Особенно быстро увеличивается число подписчиков КХЛ на YouTube, рост составил 21% до 386 тыс. человек.