Очень круто, что ИИХФ снова отдала чемпионат мира по хоккею нашей стране. Турнир в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург уже принимал два чемпионата мира. 2000 год – сборная России выступила крайне неудачно (место №11), но к этому событию в городе был построен Ледовый дворец, где и сейчас выступает СКА.

2016 год – сборная России вообще не играла в Питере, но там выступал будущий чемпион – та группа, где была сборная Канады. И к этому турниру в городе отреставрировали стадион «Юбилейный». А в Москве построили новую арену в Парке Легенд, где сейчас играют ЦСКА и «Спартак».

Улавливаете мысль?

Месяц назад руководство СКА объявило о том, что Санкт-Петербург к 2023 году построит самую большую хоккейную арену в мире (на 22 тысячи зрителей). Кроме этого, будет реконструирован спортивно-концертный комплекс «Петербургский» рядом с метро «Парк победы» - в это дело вложат 18 млрд руб. Как я понимаю, там будут выступать сборные из второй группы. Оттуда до центра города ехать всего полчаса, столько же – до аэропорта Пулково.

То есть схема работает: модернизируем страну через спорт. Международная федерация ИИХФ на полугодовом конгрессе, который сейчас проходит на Мальте, поддержала этот проект и отдала России право на проведение очень важного турнира. Чемпионат мира-2024 пройдет в Чехии, а в 2025 году – в Швеции. При выборе страны учитывалось все – от наличия инфраструктуры в странах-соискателях до транспортной доступности и опыта кандидатов.

А опыта нам не занимать. СССР принимал чемпионат мира четыре раза, Россия – еще три. Ждем четвертый… И это я не посчитал женские, молодежные и юниорские чемпионаты мира, которые тоже проходили в нашей стране. Тот же Новосибирск примет молодежный ЧМ-2023. И к этому событию в городе тоже будет воздвигнут новый дворец.

Еще важно, это будет не постолимпийский турнир. Первенство в 2022 году пройдет в Финляндии (в Хельсинки и Тампере). Обычно на такие чемпионаты мира приезжает не слишком много звезд после Олимпиады, а в Пекин наверняка приедет НХЛ. Так что Россия получает мега-важный турнир безо всяких условностей.

И лично меня радует наш комрад, президент ИИХФ Рене Фазель. В то время, как другие федерации банят Россию из-за допинговых скандалов, лишают нас крупных турниров, в хоккее мы банкуем…

2023 год, январь – молодежный чемпионат мира в Новосибирске. 2023 год, март – Уфа претендует на женский чемпионат мира. 2023 год, май – чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Как я понимаю, хозяин юниорского чемпионата мира-2023 еще не определен?

Предлагаю Сочи – там чудесно в апреле. И кстати, впервые в истории МЧМ и ЧМ пройдут в один год в одной стране. Уже есть рекорд!