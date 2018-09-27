СТРАТЕГИЧЕСКИЙ «ПЯТАК»

Когда на утренней раскатке главному тренеру «Металлурга» Йозефу Яндачу напомнили, что московское «Динамо» – одновременно лучший клуб лиги по реализации большинства, и вместе с тем – худшая команда КХЛ по игре в меньшинстве, чех заметил:

– Это только цифры статистики, мы о них знаем. Нам нужно много блокировать бросков и хорошо играть на пятаке. И в атаке, и в обороне. Это очень важно!

И оба гола «динамовцы» забивают в первом периоде именно из-под ворот! Сначала стреляет Индрашис. Это – ответ на гол Сергея Мозякина. Чуть раньше капитан «Магнитки» довел до логического завершения пушечный заряд Язькова, который угодил в перекладину. Это, кстати, 801-е очко маэстро! И тут же «Динамо» вырывается в лидеры – работает самое результативное звено бело-голубых. У Тарасова в ассистентах Кагарлицкий и Шипачев.

ГОЛ-ШЕДЕВР АНТИПИНА

«Магнитка» и «Динамо» бились в кровь в начале нулевых. И сегодня «сталевары» – серьезный раздражитель для фанатов столичного клуба. Только представьте: в Магнитогорске «динамовцы» не побеждают c 2011 года! В целом – последние пять матчей (за три сезона) – за «Металлургом». Вот и на этот раз магнитогорцы не сдаются.

Супер соло исполняет Виктор Антипин. Защитник, летом вернувшийся из Северной Америки в родной «Металлург», находит свою игру. Гол – шедевральный! Виктор тащит шайбу из своей зоны, не замечая соперников. И ставит эффектную точку, хлестко бросая под ловушку Еременко.

А чтобы доказать, что у «Динамо» худшее меньшинство вернувшемуся из лазарета Вольски, нужно всего 8 секунд!

СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД

Перестрелка продолжается на старте второго периода. Кагарлицкого снова забывают перед воротами, и он не промахивается по пустому углу. На 25-й минуте Алексеев сносит Загидулина (молодой бэкап заменяет Кошечкина второй матч кряду), и тут же наступает возмездие. В три паса «сталевары» разрывают бело-голубую оборону, Эллисон точен. 4:3 – меньшинство у команды Воробьева – настоящая катастрофа.

Погоня продолжается. «Динамовцы» наказывают «Магнитку» за ошибку – Шипачев укрепляет свои бомбардирские позиции – 4:4.

В третьем периоде Кошечкин меняет Загидулина на последнем рубеже уральцев. И это еще не конец. Кажется, что точку ставит Мозякин, но тут же Шипчев забивает десятый гол в игре. А в овертайме «Металлург» дожимает. Уральский кошмар «Динамо» продлевает Эллисон. У канадца дубль, а москвичи – семь лет не могут победить в Магнитогорске.

Металлург – Динамо (Москва) – 6:5 ОТ (3:2, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0 Мозякин (Язьков, 03.35), 1:1 Индрашис (Алексеев, 11.44), 1:2 Тарасов (Кагарлицкий, Шипачев, 12.36), 2:2 Антипин (Любимов, 12:53), 3:2 Вольски (Мозякин, Эллисон, 14.45, б.), 3:3 Кагарлицкий (Хиетанен, Тарасов, 20.22), 4:3 Эллисон (Мозякин, Вольски, 25.12), 4:4 Шипачев (Кагарлицкий, 30.46), 5:4 Мозякин (Верещагин, 51.39), 5:5 Шипачев (Кагарлицкий, Индрашис, 52.18), 6:5 Эллисон (Матушкин, 62:13).

Вратари: Загидулин (Кошечкин, 40.00) – Еременко.

Броски: 31 – 42

Штраф: 4 – 4

Арена «Металлург». 7122 зрителя.