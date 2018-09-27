В культовом московском дерби ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю олимпийского чемпиона Михаила Григоренко.

ДАЖЕ В ЯРОСЛАВЛЕ КУПИЛИ АБОНЕМЕНТЫ НА ЦСКА

- Вам не обидно пропускать дерби? – интересуюсь у защитника ЦСКА Михаила Пашнина, мастака раскалывать соперников. Он дважды за три последние матча схватил удаление до конца игры и получил дисквалификацию на три встречи.

- Очень обидно. Шел к стадиону от метро, так люди в толпе обсуждали только дерби.

- Неужели вы ездите на метро?

- А что тут такого. Приехали друзья из Ярославля, они купили абонементы сразу на футбольный и хоккейный ЦСКА.

- Успели обжиться на новой домашней арене?

- Обживаемся потихоньку. Хочется, чтобы и наши болельщики ее полюбили. Я бы лучше почаще с ними встречался, чем на базе сидеть.

А болельщики, кстати, не подвели. Явка на дерби оказалась завидная – 10235 зрителей. Больше, чем на матчах этих же соперников в плей-офф. Тогда «Спартак», мне кажется, переборщил с ценами. Красно-белые, решив задачу-минимум, посчитали сезон закрытым и уступили серию армейцам в одни ворота – 0-4, с общим счетом 1:11.

СВОИ И ЧУЖИЕ

Наставник «Спартака» Вадим Епанчинцев в ЦСКА Вячеслава Быкова был важной фигурой, капитаном, плеймейкером. Но его тренерская статистика против красно-синих кошмарная – восемь поражений в восьми матчах, с учетом двух встреч на предсезонном Кубке мэра. А наставник ЦСКА Игорь Никитин не знает в дерби со «Спартаком» проблем – шесть побед из шести. Да и при Дмитрии Квартальнове красно-синие возили красно-белых как хотели.

Есть в тренерском штабе «Спартака» еще один бывший армеец – тренер по физподготовке Хассан Саид, специалист из Канады. Окончил университет в Оттаве, играл в юниорских лигах, потом работал в системе «Атланта Трешерз». С каким пиететом рассказывал о нем Андрей Кузьменко накануне обмена в СКА. Они вместе работали в «Красной Армии».

На матчах Саид находится на спартаковской лавке, а не рядом с ней или на трибуне. Что говорит о его роли в команде.

Однако всякая физика пойдет коту под хвост, если твои игроки полируют лавку штрафников. Спартаковцы же, активно начав, схватили глупые удаления, за что и поплатились пропущенными шайбами.

Дважды ворота Гудачека уязвил Григоренко, причем с одной и той же точки. Олимпийский чемпион радовался голам куда сдержаннее, чем в воскресенье на футбольном дерби, когда красно-синие сравняли счет.

МЕЧЕНОСЕЦ ХОХЛАЧЕВ

Среди десяти тысяч зрителей на «ЦСКА Арену» пришли популярные артисты Павел Деревянко и Артем Ткаченко.

- Если честно, я впервые на хоккее, зрелище классное, а болею за красивую игру, - признался исполнитель роли Нестора Махно в одноименном сериале.

- Готовы сыграть роль в фильме о спорте?

- О хоккее фильмов предостаточно. Сейчас будут снимать ленту о волейболе. Мне предложили сыграть тренера.

- Николая Карполя, который своих девчонок стимулировал крепкими словечками?

- Именно так. Мне эта работа интересна.

«Меченосец» Ткаченко – это его знаменитая роль в одноименном фильме - и вовсе пришел с маленьким сыном, голову которого украшала красно-белая бейсболка.

- Да я тоже не хоккейный болельщик, - рассказал Ткаченко. – Всего второй раз здесь, на «ЦСКА Арене». – Болею за футбольную сборную и сильно уважаю своего тезку Дзюбу. Мужик!

- Любимый фильм с вашим участием?

- «Спарта». Не поймите превратно. Это сериал, снят недавно.

Мог в роли хоккейного меченосца выступить лидер атак гостей Хохлачев. Он сократил разрыв в счете в лихой контратаке. Но большего «Спартаку» сделать не удалось. Да и голевых моментов они почти не создавали. Красно-белые опять проиграли ЦСКА. В седьмой раз подряд при Епанчинцеве.