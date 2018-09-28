12 официальных матчей подряд (с 26 февраля 2014 года) ЦСКА не знает поражений в дерби со «Спартаком», за это время красно-синие побеждали красно-белых только в основное время.

10235 зрителей смотрели культовое московское дерби на «ЦСКА АРЕНЕ». На двух матчах плей-офф-2018 этих же соперников в том же дворце побывали 7517 и 8125 человек.

11 голов было забито в игре «Магнитка» - «Динамо» Москва (6:5 от). С таким же счетом (и тоже в дополнительной пятиминутке) «Торпедо» 9 сентября победило в Нижнем Новгороде «Барыс». Столько же побед подряд со старта чемпионата одержал «Автомобилист».

6 матчей тянется результативная серия форварда «Автомобилиста» Стефана Да Косты. На этом отрезке француз набрал 9 (5+4) очков.

5 дублей оформлено в шести матчах четверга. По две шайбы на счету Найджела Доуса, Сергея Мозякина, Вадима Шипачева, Михаила Григоренко и Саккари Маннинена. На 5 матчей растянулась серия поражений «Трактора».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Автомобилист – Северсталь – 4:0, Металлург – Динамо М – 6:5 от, Трактор – Локомотив – 1:2, ЦСКА – Спартак – 2:1, Динамо Р – ХК Сочи – 1:4, Слован – Йокерит – 3:5.

АНОНС ДНЯ

Пятница

19.00* Ак Барс – Амур

19.00 Нефтехимик – Адмирал

19.00 Торпедо – Куньлунь КХЛ ТВ HD (22.20)

19.30 Витязь – Салават Юлаев КХЛ ТВ

19.30 СКА – Авангард Матч ТВ

19.30 Динамо Мн – Сибирь КХЛ ТВ HD

* Время московское.