Популярные актеры Артем Ткаченко и Павел Деревянко дали эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

И почему кто-то сожалеет о том, что культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак» прошло мирно, без скандалов-эксцессов? Видно, еще не стерлись из памяти войны на трибунах в Сокольниках, когда сжигали флаги, а тренер армейцев Вячеслав Быков выпускал через скамейку запасных насмерть перепуганных болельщиков с ребенком. Когда уши хотелось заткнуть, чтобы не слышать мат-перемат с фан-секторов.

В четверг более десяти тысяч зрителей на «ЦСКА АРЕНЕ» получали удовольствие от действа на льду и атмосферы хоккейного праздника. В их числе и специальные гости, приглашенные на первое заседание медиа-клуба «Традиции «Бесценная лига» и КХЛ», известные артисты Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Тимур Еремеев.

- Рискну поставить на победу «Спартака» со счетом 3:1, - сказал мне перед игрой Еремеев. Внебрачный сын Спартака Мишулина пришел с рюкзаком, на котором красовался фирменный ромбик красно-белых. Тимур был всецело поглощен игрой, переживал за любимую команду, которая пусть и не смогла порадовать его победой, но уступила с почетным счетом – 1:2.

А Деревянко и Ткаченко вели себя раскованно. Исполнитель главных ролей в фильмах «Меченосец», «Русский треугольник», «Алхимик» и многих других не жалел ладоней, приветствуя едва ли не каждое действие на льду, снимал видео, комментировал его.

А в перерыве ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Вы впервые на хоккее?

- Нет. Второй раз пришел. И на «ЦСКА АРЕНЕ» тоже второй раз.

- Нравится?

- Да. Это энергетически заряжает.

- А вообще спорт любите?

- На чемпионате мира по футболу болел за российскую сборную.

- Вживую?

- Нет, на стадион попасть не удалось. Был занят. Но на гастролях в других городах смотрел, переживал.

- Своего кумира в сборной назовете?

- Кумиров нет. А нравится Дзюба.

- Фигура противоречивая…

- Человек хороший.

- В фильме о спорте хотели бы сняться? В какой роли?

- Снялся бы, почему нет? Яшина мне не сыграть – ростом не вышел.

- Постойте, во Льве Ивановиче было всего 187 сантиметров…

- Разве? Яшин был за два метра. Впрочем, сейчас проверим, - Ткаченко моментально вошел в интернет. – Так, Яшин – 189.

- Ладно, Яшин не ваш формат. Но кто тогда?

- Фетисов! Его бы сыграл. Но опять-таки я ростом не вышел. И комплекцией. Но Фетисов – фигура такой величины, фантастической. Даже такие несведущие в хоккее люди, как я, знают и уважают Фетисова.

- Кому вы так страстно аплодировали?

- Хоккею. Действу, зрелищу.

- В какой картине сейчас снимаетесь?

- «Декабристы» режиссера Андрея Кравчука. Больше ничего рассказывать об этом не имею права.

На прощанье Ткаченко признался, что самый любимый фильм с его участием «Sпарта». Это многосерийный детектив, драма.

Оказалось, что и Павел Деревянко только открывает для себя лучшую в мире игру. Популярность пришла к нему после фильма «Девять жизней Нестора Махно», в котором он сыграл главную роль. В тот вечер махновщины на льду хватало. Соперники то и дело грешили глупыми удалениями. Бригады большинства армейцев дважды наказали спартаковцев, гости же «стандарты» не использовали.

- На хоккей вас впервые пригласили? – я поинтересовался у Деревянко.

- Нет, приглашали и раньше. Но получилось выбраться только сейчас. Говорят, многое потерял. Такое шоу классное, такие эмоции.

- Хотели бы сняться в фильме о хоккее? Скажем, об олимпийской победе в Пхенчхане? Сыграть героев финала Гусева или Капризова?

- Нет, о хоккее уже много фильмов снято. Повторяться точно не хочется. Да и на коньках, если честно, я кататься не умею.

- Может, тогда тренера?

- Тренера? Да! Я как раз сейчас буду играть тренера женской волейбольной сборной.

- Знаменитого Николая Карполя? Который громко и эмоционально мотивировал своих подопечных, с вкраплениями матка…

- Карполя, говорите? За образец его взяли. По сценарию мне надо очень сильно кричать на девочек.