Может, это слишком суетливый прогноз. Но мне матч в Санкт-Петербурге понравился. «Авангард» и СКА – в полном порядке!

Это был очень крутой поединок. С одной стороны – СКА, который четыре последних матча сыграл на ноль. И был установлен новый клубный рекорд по сухой серии – 317 минут 14 секунд. Сначала два матча подряд на ноль провел Игорь Шестеркин. Но потом на ноль сыграл Магнус Хелльберг (5:0 с «Сибирью»), которому и доверили место в воротах с «Авангардом». Почему не Игорь – я не знаю.

С другой стороны – мощный «Авангард», который великолепно проводит сезон. И если бы не разогнавшийся роскошный «Автомобилист», я бы даже не думал, кто сейчас самый сильный в Восточной конференции.

Начало матча было не за «Авангардом». Мало того, что шайба улетела на лавку и разбила лицо Алексею Емелину. Так еще и Ярно Коскиранта отличился на 13-й минуте. Вообще в первом периоде СКА перебросал гостей (14-5), причем никто не играл в меньшинстве. Просто Питер сражался активнее.

На 29-й минуте свое слово сказали легионеры – Дэвид Деарне здорово поборолся за шайбу, откинув ее на пятачок Максиму Тальбо. Бросок обладателя Кубка Стэнли был неотразим. При том, что и во втором периоде СКА в два раза перебросал «Авангард» (15-8). Но очень здорово играл Игорь Бобков. Вообще, в чем сила главного тренера омичей Боба Хартли – он прекрасно понимает своих хоккеистов. И если знает, что Бобкову нужно доверие, он будет на него ставить. Боб ставит на Боба, и тот растет на глазах.

Как же изящно Никита Гусев оставил шайбу Патрик Херсли, как же остроумно шведский защитник сделал передачу на Наиля Якупова, который разобрался с Бобковым. Но уже через пять минут прекрасный пас Александр Пережогин сделал на Кирилла Семенова.

2:2 – эта музыка будет вечной!

Серия буллитов получилась превосходной. Как же здорово под перекладину бросил Павел Дацюк. Забил и Сергей Широков, это вообще мастер. Победный бросок на счету Ильи Михеева – нашего русского Марио Лемье, форварда под номером 66. Его Илья взял в честь мамы.

Я говорю вам, СКА и «Авангард» будут в финале Кубка Гагарина. Скриньте! А если готовы спорить, то пишите в комментариях свой прогноз.

СКА – «Авангард» – 2:3 бул. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 Коскиранта 1 (Кручинин, Плотников, 12.18), 1:1 Тальбо 3 (Деарне, 28.53), 2:1 Якупов 4 (Херсли, Гусев, 48.19), 2:2 Семенов 6 (Манукян, Пережогин, 53.05), 2:3 Михеев (65.00, п.бул.)

Вратари: Хелльберг – Бобков

Броски: 40 – 20

Штраф: 2 – 4

МСРК «Ледовый дворец», 11 250 зрителей