Матч дня состоится в Магнитогорске. Продолжая свою выездную серию, подопечные Дмитрия Квартальнова приедут в гости к «Металлургу». Хоккеисты Йозефа Яндача на данном этапе чемпионата играют нестабильно, сомнительная селекция в межсезонье, невыдающаяся игра в защите и нестабильность вратарской линии, не позволят магнитогорскому клубу высоко забраться в турнирной таблице. И если в Магнитогорске делается ставка на возрастных игроков – Эллисон, Мозякин, Вольски, Кошечкин, то в противоположенной команде все иначе. Квартальнов после провала в стартовом матче против «Авангарда» 0:4 пересмотрел вектор игры и подтянул в основной состав сразу нескольких молодых хоккеистов. Дмитрий Вячеславович уже не в первый раз привлекает в свои клубы молодых игроков. Кредит доверия у лимитчиков при таком тренере всегда был и будет. В каких бы клубах не работал специалист в команде всегда будет талантливая молодежь, которую Квартальнов привык раскрывать. При нем заиграли Шумаков, Окулов, Светлаков, Кузьменко, Сергеев, Зайцев, Мамин. Квартальнов уже на старте сезона сколотил отличную банду из хоккеистов, которые вылетают на каждый матч с горящими глазами. «Локомотив» всегда славился своей школой – так кто же эта «Молодая гвардия» Квартальнова?

5. Григорий Денисенко

Нападающий

Игры: 8

Минуты за матч (в среднем): 10:46

Голы: 1

Голевые передачи: -

Денисенко запомнился еще в прошлогоднем плей-офф, когда в полуфинале конференции подопечные Квартальнова проигрывали 1:4 в матче против СКА, молодой нападающий чистым силовым приемом отправил Прохоркина в нокдаун. При своих габаритах от Денисенко ждёшь много обводок и взрывных ускорений, но помимо этого один из главных проспектов «Флориды» не стесняется силовой игры, и при любом удобном случае готов пойти в стык. Именной такой взрывной нападающий и нужен Квартальнову впереди.

4. Артур Каюмов

Нападающий

Игры: 9

Минуты за матч (в среднем): 13:09

Голы: 1

Голевые передачи: 3

Для Каюмова сезон-18/19 может стать первым полноценным в карьере. Артур уже на протяжении последних двух сезонов вызывался в главную команду, при Квартальнове крайний нападающий успел поиграть и в плей-офф, и в «регулярке». Уже в плей-офф было видно, как меняется стиль игры Квартальнова. В основной состав стали подтягиваться не только хоккеисты, которые влетают во все подряд, но и игроки, которые могут за счёт отличного катания и быстрых рук обыграть соперника и положить шайбу в ворота, именно таким игроком и является Каюмов. Юркий крайний нападающий, который за счёт дриблинга может обыграть соперника не только на скорости, но и на платке. Да, менталитет команды полностью соответствует своему тренеру, и при любом раскладе, где бы не тренировал Дмитрий Вячеславович его команда всегда будет играть агрессивно, но игровых комбинаций в исполнении Квартальнова стало намного больше.

3. Николай Коваленко

Нападающий

Игры: 7

Минуты за матч (в среднем): 10:58

Голы: 3

Голевые передачи: -

Коваленко ярко выраженный крайний нападающий. Его основными качествами являются – скоростное катание, техника, умение видеть площадку и читать игру. Николай отлично вписался в молодой коллектив и доказал, что помимо скорости и техники у него есть ещё очень важное качество, которое Квартальнов всегда ставит на одно из первых мест – цепкость. Коваленко один из тех игроков, который играет не только на чистых шайбах, но и при возможности идёт в борьбу с защитниками опережая их действия. Николай самый главный враг крупных защитников, они попросту не успевают развернутся, в тот момент Коваленко уже обостряет игру броском или передачей. Нападающий не боится играть перед воротами, особенно на отскоках, за счет скорости форвард первым успевает к шайбе и обостряет игру.

2. Георгий Иванов

Нападающий

Игры: 10

Минуты за матч (в среднем): 12:35

Голы: 1

Голевые передачи: 4

Иванов – крепкий центральный нападающий, которому в команде Квартальнова отведена роль разыгрывающего. Георгий цепкий форвард, который отлично видит площадку и своих партнёров на ней. Немаловажно, что ему как центральному нападающему важно ещё и возвращаться в оборону. При высоком темпе игры, игроки за частую хватают ненужные удаления, но Иванова – это не касается, в 10 играх нападающий ни разу не подвёл команду и ещё не удалялся в сезоне. Иванов отлично разрезает защитные линии проникающими передачами, идёт в борьбу, лезет на соперников заставляя их ошибаться. Игра Георгия на точке отлично характеризует его как игрока. В чистою на вбрасывание его можно переиграть, но Георгий не выключается из борьбы, вгрызается в соперника и достает шайбу для своих партнеров.

1. Александр Елесин

Защитник

Игры: 11

Минуты за матч (в среднем): 17:21

Голы: 2

Голевые передачи: 3

Как и Денисенко, молодой защитник ярославского «Локомотива» запомнился ещё в прошлогоднем плей-офф в серии против СКА. Всё в том же четвертом матче против питерских армейцев, спустя несколько минут после того, как Денисенко своим хитом нокаутировал Прохоркина и не уступил в драке Тихонову. Александр устроил настоящую бойню, уже в концовке матче, когда Рыков откровенно полез на ворота и ударил по ловушке Судницина. Елесин сначала уложила Рыкова на лед, потом снова поднял его и вновь мощным хуком уронил на площадку, после чего победно сорвал нагрудник с Рыкова, отправился на скамейку штрафников. Именно такого огня в глазах и хотел видеть Квартальнов от своих подопечных. Полная самоотдача и устроенная битва от игроков «Локомотива», получила бурные овации от своих болельщиков, которые не покидали трибуны до самой последней секунды. А Елесин своей игрой и желанием биться за команду, попал на карандаш Дмитрия Вячеславовича. Уже в новом сезоне Александр незаменимый игрок в составе ярославцев. Елесин отличается не только силовой игрой, но и бомбардирскими качествами. Александр отличается отличным броском как от синей линии, так и с «усов».

Квартальнов после поражения в стартовом матче сезона, омолодил состав и создал молодежное звено Каюмов – Иванов – Коваленко. Дмитрий Вячеславович уже не первый раз доказывает, что умеет и любит работать с молодыми хоккеистами. Тренер знает, как жечь огонь в глазах у игроков и не смотря на ошибки продолжает им доверять. Молодые хоккеисты следуют за своим тренером и на каждый матч выходят биться. Сейчас смотреть на хоккей в исполнении «Локомотива» одно удовольствие. Команда вновь показала всей лиге, что у них одна из самых сильных хоккейных школ, воспитанники, которой в столь юном возрасте составляют серьезную конкуренцию старшим товарищам по команде. В Ярославле вновь наступает время «золотой молодёжи», ведь эти ребята будущее нашей сборной.