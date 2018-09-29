326 минут 27 секунд сохраняли ворота на замке вратари СКА Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг. Это самая продолжительная серия в отечественных чемпионатах. Прежний рекорд (305:56), установленный в сезоне-2003/04, принадлежал голкиперу «Лады» Иржи Трваю.

7 матчей продолжалась победная серия СКА, прерванная в Санкт-Петербурге «Авангардом» (2:3 Б).

4 матча выиграл «Авангард» за границами основного времени (из них 3 – по буллитам).

54 минуты штрафа нахватали игроки «Куньлуня» в Нижнем Новгороде. При этом дважды «драконов» удаляли до конца игры – Юхана Сундстрема за подсечку, Виктора Баркли – за удар клюшкой.

12 матчей подряд со старта чемпионата проиграла «Сибирь». Ее новый главный тренер Александр Андриевский по количеству поражений сравнялся со своим предтечей Владимиром Юрзиновым.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – Амур – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Татнефть Арена. 6646 зрителей. Голы: Секач, Ландер, Бурмистров – Горшков. Вратари: Шарыченков – Аликин. Броски: 27-16. Штраф: 12-8.

Нефтехимик – Адмирал – 1:2 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Нефтехим Арена. 4941. Г: Нестрашил – Угольников, Коньков (реш. бул.). В: Ежов – Серебряков. Б: 32-25. Ш: 16-14.

Торпедо – Куньлунь – 3:2 от (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Нагорный. 4950. Г: Кейлоф, Д.Семин, Паршин – Бек, Сен-Пьер. В: Костин – Лазушин. Б: 28-37. Ш: 26-54.

Витязь – Салават Юлаев – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Витязь. 4651. Г: Хривик, Рендулич, Швец-Роговой – Солодухин, Хохряков. В: Самонов – Метсола. Б: 25-33. Ш: 12-6.

СКА – Авангард – 2:3 бул. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). Ледовый дворец. 11250. Г: Коскиранта, Якупов – Тальбо, Семенов, Михеев (реш. бул.). В: Хелльберг – Бобков. Б: 40-20. Ш: 2-4.

Динамо Мн – Сибирь – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Минск-Арена. 9937. Г: Пулккинен, Лисовец (2), Уиркош, Казионов – Саюстов. В: Энрот – Тэйлор. Б: 30-23. Ш: 8-8.

АНОНС ДНЯ

14.30* Автомобилист – Динамо М КХЛ ТВ HD

15.00 Металлург – Локомотив КХЛ ТВ

15.00 Трактор – Северсталь КХЛ ТВ (20.50)

17.00 Динамо Р – Барыс КХЛ ТВ HD

18.00 Слован – ХК Сочи КХЛ ТВ

* Время московское.