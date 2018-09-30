Хоккеисты не скрывают свою любовь к автомобилям и постоянно пополняют ими свои автопарки. Каждый из них имеет по одной или несколько машин, но зато какие. У кого-то в подвале даже спрятан гоночный болид. А вратари, как обычно, «отличись» и здесь.

Патрик Лайне, «Виннипег»

Финский вундеркинд большой любитель автомобилей. Патрик уже успел засветить свою новую BMW. Но для нападающего – это уже не первый автомобиль, в декабре 29 номер «Джетс» приобрел себе AUDIs6, но M5 в гараже Лайне выглядит куда солиднее и быстрее. Ведь под капотом у новой игрушки Патрика спрятано 600 л.с. Интересно, каким будет следующий автомобиль финского нападающего после того, как он подпишет многомилионный контракт с «Виннипегом».

Его автопарк насчитывает уже несколько классных авто, но до его соотечественника ТеемуСеллянеему еще очень далеко.

Теему Селянне, завершил карьеру

Селлянесвою страсть к машинам не скрывает, один из величайших хоккеистов мира также известен как коллекционер автомобилей. Его автопарк насчитывает более 50 машин. Все началось, когда Селянне приобрел себе Lincoln Contintental Convt 1961, после этого остановить игрока было уже невозможно. Теему не раз участвовал в ралли в 90-х, но из-за контракта, в котором был прописан пункт о запрете занятиями опасными видами спорта, Теему приходилось выступать под псевдонимом Teukka Salama. Любовь хоккеиста к гонкам дошла до того, что в 1999 году хоккеист сломал ногу президенту Федерации хоккея Финляндии Калерво Куммола – это случилось на одной из закрытых трасс. На скорости 130-140 километров в час машина Селляне выполняя один из маневров и влетела в другую машину. На игрока не стали подавать в суд, чтобы не подавать плохой пример молодому поколению. Хоккеист отделался штрафом в 40 тысяч долларов. Сейчас в автопарке Селляне находится около 50 автомобилей.

Кэри Прайс, «Монреаль»

Вратари всегда отличались странными увлечениями, одни разговаривают со штангами, другие размышляют о космосе и бытие, а вот обладатель Кубка мира и Олимпийский чемпион – любитель родео. В межсезонье, когда хоккеист возвращается в родной уголок, Кэрине упускает возможности принять участие в родео.

Пи Кей Суббан, «Нэшвилл»

Один из самых эпатажных защитников мира, который может залезть под ребра любому игроку как психологически, так и физически, является страстным поклонником быстрых автомобилей. Во время игр защитник передвигается на «Range Rover», а вот в межсезонье хоккеист пересаживается самый быстрый автомобиль в мире­- Bugatti Veyron.

Любомир Вишневски, завершил карьеру

Любомир с детства любит гонки, и уверен в том, что если не хоккей, то он обязательно стал бы гонщиком. После завершения карьеры, Вишневски живет в Братиславе, регулярно играет в хоккей с другими ветеранами. А после приезжает домой, спускается в подвал и включает симулятор гоночного болида, который полностью соответствует размерам оригинала. Любомир ставит максимальный уровень сложности и покоряет гоночные трассы профессиональных гонщиков. Но помимо болида у Вишневски есть еще и «Феррари».

– В словацких СМИ много писали о твоей страсти к быстрым автомобилям. В вашем гараже стоит даже «Феррари». Есть в Словакии возможность покататься на таких быстрых машинах?

– «Феррари» у меня не гоночная, поэтому для наших дорог подходит. Но у меня есть несколько интересных машин, еще я иногда езжу на специальных трассах как профессионал. Сейчас часто катаюсь на картах с двигателем 125 «кубиков». Это самые сильные трассы. Просто ездить на них – это уже сила. Разгон с 0 до 100 км/ч – всего за две секунды, и это при том, что сидишь практически прямо на асфальте. Кстати, недавно я был на тренировке. Должен сказать, что машины меня по-настоящему радуют. Конечно, больше всего слежу за Формулой-1. Но на обычных дорогах я очень внимателен. Уже не гоняю как раньше. У меня двое детей, так что для быстрой езды лучше поеду на гоночную трассу.

– Если бы не хоккей, то стали бы профессиональным гонщиком?

– Да. Мне очень нравятся гонки. У меня дома есть специальный симулятор, который полностью воссоздает трассу Формулы-1 и гоночный болид. Все как в настоящих гонках. Я каждый день сажусь за него и гоняю.

– За кого болеете в Формуле-1?

– Мне нравятся команды «Мерседес» и «Феррари», а из гонщиков – Хэмилтон и Феттель. А вот у «Хонды» мне не нравится мотор – это просто катастрофа. (смеется).

– Что знаете о русских машинах?

– Они так быстро не ездят (смеется). Мне кажется, они очень тяжелые.

Андрей Алтыбармакян, СКА

А вот Андрей знает толк в российских машинах. Игрока даже иногда не пускают на парковку в «Ледовом». Просто для молодого нападающего питерской команды, «четырнадцатые» «Жигули» – особенная машина. Зато на парковке возле дворца сразу видно, что Алтыбармакян уже на тренировке.