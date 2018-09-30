2 гола и оба победных забили вчера капитаны команд. Сергей Мозякин из «Магнитки» огорчил «Локомотив» из родного для себя Ярославля, а Найджел Доус из «Автомобилиста» – московское «Динамо».

Также 2 матча подряд в гостях (в Минске и Братиславе) выиграл ХК «Сочи» с одинаковым счетом 4:1.

3 «сухаря» стало у Якуба Коваржа из «Автомобилиста». Он вышел в единоличные лидеры по матчам на ноль в чемпионате. Столько же поражений подряд потерпело московское «Динамо».

4 матча продолжается серия сочинцев с набранными очками.

5 матчей подряд набирают баллы за результативность главный бомбардир-легионер лиги за всю ее историю Доус и итальянский защитник рижан Мэтью Майоне. 5 безответных шайб за первый период забросили «барсы» из Астаны в Риге и предопределили победу (7:3) над местным «Динамо».

12 игр подряд со старта чемпионата не знает поражений команда из Екатеринбурга. До прошлогоднего достижения СКА – 20 матчей – еще далеко.

СТАТИСТИКА

Автомобилист – Динамо М – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Уралец. 5570. Г: Доус. В: Коварж – Бочаров. Б: 31-23. Ш: 2-6.

Металлург – Локомотив – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Арена Металлург. 7315. Г: Верещагин, Любимов, Мозякин – Накладал, Денисенко. В: Кошечкин – Коновалов. Б: 23-34. Ш: 8-10.

Трактор – Северсталь – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Арена Трактор. 7380. Г: Щехура, Бэйлен – Вовченко. В: Судницин – Фурх. Б: 28-30. Ш: 8-8.

Динамо Р – Барыс – 3:7 (0:5, 2:0, 1:2). Арена Рига. 6915. Г: Мюттюнен, Майоне, Кларк – Кормье (2), Даллмэн, Михайлис, Диц, Волк, Петерссон. В: Билялов (Гудлевскис) – Карлссон. Б: 32-22. Ш: 10-10.

Слован – ХК Сочи – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). Зимний стадион. 7411 зрителей. Г: Полунин, Коллинз, Архипов, Рахимуллин – Сукель. В: Чилиак – Барулин. Б: 34-30. Ш: 4-34.