1 сменила ноль в графе победы у «Сибири», которой удалось прервать серию поражений на старте чемпионата в 13-м матче. Первые для себя шайбы в КХЛ забросили форварды сибиряков 21-летний Павел Ткаченко и 19-летний Никита Шашков.

2 шайбы в четырех вчерашних матчах забросили сразу четверо – уже упомянутый Шашков, Роб Клинкхаммер из «Ак Барса», Энди Миле из «Торпедо» и Вотех Мозик из «Витязя».

4 гола забила «Сибирь» в Подольске, установив личное достижение в чемпионате. До вчерашнего матча команда из Новосибирска лишь дважды добиралась до отметки в три заброшенные шайбы.

6 матчей продолжается победная серия «Авангарда», начавшаяся 18 сентября в Астане. При этом «ястребы» не знают поражений на чужом поле, выиграв в гостях все 7 матчей.

86 секунд (1:26) потребовалось «Торпедо» в третьем периоде, чтобы забросить три безответные шайбы в ворота «Амура» и совершить камбэк – превратить счет 1:3 в 4:3.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – Адмирал – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Татнефть Арена. 7271 зрителей. Голы: Ландер, Клинкхаммер (2), Михеев – Угольников, Полак. Вратари: Гарипов – Серебряков. Броски: 39-35. Штраф: 12-10.

Торпедо – Амур – 4:3 (1:2, 0:1, 3:0). Нагорный. 5500. Г: Миле (2), Родионычев, Галузин – Дедунов, Вл. Ушенин, Филиппи. В: Костин – Аликин. Б: 30-25. Ш: 6-2.

Витязь – Сибирь – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). Витязь. 4625. Г: Мозик (2), Монс – Ткаченко, Саюстов, Шашков (2). В: Ортио – Красиков. Б: 27-30. Ш: 6-8.

Динамо Мн – Авангард – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Минск-Арена. 11352. Г: Пулккинен – Семенов, Франсон. В: Карнаухов – Бобков. Б: 13-37. Ш: 24-6.

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