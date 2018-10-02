1 шайба заброшена в ворота московского «Динамо» в Челябинске. Столько же бело-голубые пропустили и в Екатеринбурге. Оба матча завершились поражением москвичей 0:1.

3 гола забито в трех последних матчах с участием ЦСКА, которые закончились с одинаковым счетом 2:1. ХК «Сочи» армейцы обыграли по буллитам, а «Спартак» и «Салават Юлаев» – в основное время.

5-й хет-трик в чемпионате оформил форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу. Кроме него по три шайбы за матч забрасывали Михал Ржепик, Юусо Пустинен, Максим Афиногенов, Андрей Костицын.

6 матчей продолжается серия побед ЦСКА.

400 матчей провел в КХЛ нападающий Дмитрий Кугрышев, примерявший форму четырех команд – ЦСКА, «Сибири», «Авангарда», «Салавата Юлаева».

СТАТИСТИКА

Салават Юлаев – ЦСКА – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). Уфа-Арена. 6730 зрителей. Голы: 0:1 Скотт 1 (Григоренко, Капризов, 10.25, б.), 0:2 Шалунов 2 (Попов, Толчинский, 13.59), 1:2 Бурдасов (Хартикайнен, Умарк, 51.39, б.). Вратари: Метсола (58.46-59.59) – Юханссон. Броски: 25-24. Штраф: 4-6.

Трактор – Динамо М – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Арена Трактор. 6910. Г: Бергстрем. В: Судницин – Бочаров. Б: 19-30. Ш: 8-6.

Йокерит – ХК Сочи – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). Хартвалл Арена. 8730. Г: Йоэнсуу (3), Н.Енсен – О’Делл, Мусин. В: Заполски – Кочетков. Б: 30-28. Ш: 29-12.

АНОНС ДНЯ

19.00* Локомотив – Нефтехимик (КХЛ ТВ, 22.20)

19.30 Витязь – Авангард (КХЛ ТВ HD)

19.30 Спартак – СКА (КХЛ ТВ)

* Время московское.