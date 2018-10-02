Уже в среду стартует регулярный чемпионат НХЛ, ну а пока клубы лиги гастролируют в Европе. Кстати, туда поедут и команды КХЛ.

Уже 3 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. И это будет весьма необычно. «Торонто» сыграет с «Монреалем» (4 октября, два ночи по Москве), «Вашингтон» сразится с «Бостоном» (2:30 ночи), и под своды дворца в столице США поднимут чемпионский баннер. «Ванкувер» скрестит клюшки с «Калгари» (5:00), а потом мы посмотрим на официальный дебют Эрика Карлссона в «Сан-Хосе» в матче против «Анахайма» (5:30).

Необычность в том, что в этот же день «Эдмонтон» в Германии сыграет против кельнских «акул» (3 октября, 20:00). Матч состоится на льду LanxessArena, где проходили чемпионаты мира 2010 и 2017 годов. Российским болельщикам хорошо знакома эта арена. Фронтменом мероприятия выступает немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, который вырос в Кельне, а теперь сыграет против местной команды, которую тренирует его отец Петер Драйзайтль. Так что событие в самом деле уникальное. Леон наслаждается моментом, проводит экскурсии по городу для игроков «Эдмонтона», даже завел их в местный рыбный ресторан, который принадлежит другу его отца. В общем, этакий Евротур.

Напомню, что и КХЛ собирается на тур в Европу – 26 и 28 октября ЦСКА и СКА сыграют со «Слованом» в Вене, а через месяц, в те же дни, два армейских клуба сразятся с рижским «Динамо» в Цюрихе.

НХЛ уже сыграла в Швейцарии в этом сезоне – «Нью-Джерси» победил «Берн» (3:2 ОТ) в предсезонном матче на льду PostFinanceArena. Во дворце собралось 17 тысяч зрителей, которые посмотрели на Тэйлора Холла – обладателя «Харт Трофи», самый ценный игрок прошлой регулярки. Ну а главной звездой был швейцарский форвард Нико Хишир, которого на прошлом драфте взяли под первым номером.

Россияне в этом матче не выступали, защитник «Девилз» Егор Яковлев не был взят в турне отправлен в фарм-клуб АХЛ за игровой практикой. Что он, Швейцарию не видел? Пусть к Америке привыкает.

И еще о канадских клубах. 24-летний защитник Ринат Валиев отправился из «Монреаля» в «Калгари» вместе с другим защитником Мэттом Таорминой взамен на защитника Бретта Кулака. Валиев имеет двусторонний контракт еще на один год ($0,65 млн). Ему будет трудно пробиться в основу «Флэймз», но это не удалось сделать ни в «Торонто», ни даже в разоренном «Монреале». Так что Ринат просто получил еще один шанс.

Ши Уэбер назначен 30-м капитаном в истории «Канадиенс». Буква «С» освободилась после того, как Макс Пачиоретти был обменян в «Вегас». В принципе достойный выбор. Другое дело, что 33-летний защитник не играет почти год – после операции на колене он вернется в состав не раньше декабря. И в каком состоянии окажется Уэбер, один из самых силовых и универсальных защитников лиги, никто пока не знает. Но это очень похоже на весь «Монреаль», который переживает один из самых плохих периодов в своей истории.

И напоследок – о Никите Кучерове. Его травма оказалась несерьезной, он уже вернулся к тренировкам и будет готов сыграть в первом же матче «Тампы» – против «Флориды» (6 октября).

«Я в порядке», – емко сказал Кучеров. «Good, bro», – ответим ему мы.