О том, что было после матча «Спартак» — СКА (0:6) – в специальном репортаже от обозревателя «Советского спорта».

СКА крупно победил «Спартак», и об этом после матча рассказали форварды питерского клуба Алексей Кручинин и Александр Дергачев – смотрите видео.

На пресс-конференции один из журналистов жестко спросил у главного тренера спартаковцев Вадима Епанчинцева: «Для «Спартака» эти матчи против ЦСКА и СКА – особенные. В плане фанатского противостояния. Почему же не получается найти настрой на главных соперников? Это ведь не игра, а безобразие».

«К сожалению, не можем мы пока с такими хорошими командами играть на равных пока», – сказал Епанчинцев с нажимом на слово «пока». – И уровень мастерства у них намного выше. Сегодня было стыдно стоять на лавочке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускать… И показываем, и рассказываем. Но на данный момент – как есть…»

Игорь Шестеркин когда-то играл за «Спартак», даже брал с ним Кубок Харламова, побеждая в плей-офф МХЛ. Теперь он сделал три подряд сухаря за СКА.

- Вас поздравили с сотым матчем в КХЛ? В них вы одержали 65 побед при 93,2% отраженных бросков.

- Да, вот Гусев мне клюшку подарил. Сейчас продавать пойду, - пошутил Шестеркин. Но в руках его реально была клюшка.

- В прошлом сезоне вы конкурировали с Микко Коскиненом, который теперь уехал в «Эдмонтон». Но не смущает, что теперь вас ставят через раз с Магнусом Хелльбергом?

- Здоровая конкуренция не может смущать. Она позволяет расти в мастерстве.

- Вы сыграли пять матчей в этом сезоне – пять побед, три сухаря. Хотелось бы чаще играть?

- Всегда хочется больше. Но надо доказывать.

- Вас вдохновляет, что болельщики в соцсетях так здорово реагируют на вашу игру, так сильно вас поддерживают?

- Я по возможности читаю. Не особо успеваю, если честно. А так очень рад. Но это все благодаря команде. Парни на себя ловят шайбы. Грех тут не сделать сухарь.

- Вы с Хелльбергом в чем друг другу помогаете?

- Я его учу русскому, он меня – английскому.

- И кто дальше продвинулся?

- Магнус говорит по-русски лучше, чем я – по-английски, - засмеялся Игорь.

- Как вы относитесь к своей сухой серии? Не пропускаете почти 200 минут.

- Никак. Ну да, сухая серия. Всегда хочется играть на ноль. Но главное, чтобы команда побеждала.

- Мы в «Советском спорте» однажды дали заголовок «Шестьнолькин», когда вы дебютировали за сборную России, и была побеждена Словакия (6:0). Теперь – тоже 6:0.

- Шесть – это вообще замечательная цифра! А еще было бы супер отбить 66 бросков в одном матче!