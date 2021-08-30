От слов к реальным делам. В Московской области открыт еще один ледовый дворец

Частью церемонии стала презентация программы «Красная Машина», мастер-класс для юных хоккеистов и благотворительный аукцион.

У успехов нашего хоккея на международной арене всегда был прочный фундамент, состоявший из детских школ, секций, множества региональных соревнований. После распада Союза мы только сейчас понемногу восстанавливаем эту систему, адаптируя под современные требования. Простой принцип: больше дворцов, больше юных хоккеистов – больше классных мастеров для сборной. Ему всегда следовала Федерация хоккея России, активно участвуя в строительстве и открытии новых хоккейных арен по всей стране. В конце августа, как раз к началу нового учебного года, один из них был открыт недалеко от Москвы, в деревне Марушкино, в 20 километрах от МКАД.

Спортивный комплекс «Снегирь» - многофункциональный. И те из ребят, кто захочет попробовать себя в хоккее, найдут здесь великолепные условия для тренировок. Тут есть не только современная ледовая арена, малая площадка и вся соответствующая инфраструктура, но и специальный хоккейный тренировочный центр с искусственным синтетическим льдом для отработки техники броска и владения шайбой.

На открытие комплекса, которое состоялось 29 августа, приехали представители ФХР и провели презентацию Национальной программы подготовки хоккеистов. Мероприятие стало настоящим хоккейным праздником, который федерация устроила не только взрослым гостям, но и тем, кому на новом льду предстоит начинать свой путь в хоккее, совершенствовать мастерство – для юных игроков. На мастер-классе ребятам не только показали интересные упражнения по технике владения шайбой и катанию, но и вручили сувениры от «Красной Машины».

Большой интерес у всех гостей вызвал благотворительный аукцион. Лоты на нем были действительно уникальными – свитера с автографами игроков сборной России – победителей Олимпиады 2018 года!

Можно сказать, что открытие комплекса «Снегирь» прошло под знаком программы «Красная Машина», которая с каждым годом развивается, дополняется новыми разработками. Ее цель – прийти к единым стандартам подготовки хоккеистов. Именно поэтому специалисты ФХР – частые гости в регионах, на различных хоккейных мероприятиях самого разного уровня. Как сделать так чтобы в любой точке страны тренеры обучали своих подопечных по единым лекалам, разработанным федерацией? Для решения этой проблемы и была создана программа «Красная Машина». Поэтому ее презентация – обязательная часть программы открытия многих новых хоккейных объектов. Так было и в Марушкино.

Понятно, что одной презентацией дело не ограничилось. Сегодня готовится соглашение между ФХР и ЛД «Снегирь» о сотрудничестве. Это означает, что еще один хоккейный объект включился в национальную программу.

«КРАСНАЯ МАШИНА» В ДЕЙСТВИИ

Можно говорить о том, что «Красная Машина» - это первая с советских времен попытка выстроить хоккейную систему – от теоретических разработок, обучения тренеров, создания методических пособий до открытия новых дворцов, организации соревнований и популяризации нашего хоккея.

Теоретической базы, основанной на самых современных хоккейных методиках, очень не хватало. По сути, тренеры на местах продолжали учить, руководствуясь старыми наработками, дополняя их по наитию или используя собственный опыт, не всегда удачный. Именно поэтому ФХР начала с теории. Первые разделы НППХ «Красная Машина» были представлены 13 марта 2018 года. Пилотными стали методики тренировок для хоккеистов до 8 и 10 лет, а также главный раздел Национальной программы – «Философия и базовые принципы». Весной 2019 года был опубликован раздел для начинающих игроков – до 6 лет.

Осенью 2019 года Федерация хоккея представила все разделы Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Это тренерские пособия для занятия детей хоккеем от 6 до 16 лет, отдельные разделы по подготовке вратарей, физической подготовке, питанию, восстановлению, использованию экипировки и поддержки родителей.

Конечно, теория – это не так интересно, но плоды работы ФХР, начатой четыре года назад, мы видим уже сегодня. Это успехи юниорских сборных на разных уровнях. Это включение всех сборных команд в единый цикл, где требования и условия одинаковы как для новичков, так и для хоккеистов топ-уровня. Сегодня ФХР делает все, чтобы эти требования соблюдались везде, где есть в нашей стране хоккей. В любой школе, в любом ледовом дворце. Для этой цели и организуют мероприятия, подобные тому которое прошло 29 августа в Подмосковье.

Внедрение «Красной Машины», соглашения, подобные тому, которое будет подписано между ФХР и ЛД «Снегирь», предполагают не только тренировки хоккеистов по единой методике. «Красная Машина» - это еще и обучение тренеров. Их квалификация, профессионализм определяют, в конечном итоге, уровень мастерства игроков. Начинать нужно с низов, и именно поэтому ФХР в ноябре этого года соберет в образовательном центре «Сириус» в Сочи абсолютно всех студентов, обучающихся профессии хоккейного тренера. На этом семинаре, крупнейшем за последние несколько десятков лет, не только расскажут о программе «Красная Машина», но и познакомят с новейшими методиками тренировок.

Возможно, эта работа со стороны кажется незаметной. Но именно она в конечном счете дает результат. Новость об открытии очередного ледового дворца, где будут учить ребят по новейшим и единым для всех методикам, не особенно интересна и выглядит будничной. Но из таких новостей складывается большое дело. Часто после очередного провала на международной арене и очередных обещаний ответственных лиц исправить ситуацию, болельщики отмахиваются: «Это слова. Дела где?»

Если говорить о хоккее – вот они. На первый взгляд, незаметные. Но вот так, постепенно и происходит внедрение программы «Красная Машина» в хоккейные школы страны. Сегодня предполагается, что по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более, чем 600 детско-юношеских спортивных школ и специализированных академий. Открытие ЛД «Снегирь» и подписание соглашения с ФХР - малая часть огромной работы. Не говоря уже о том, какая радость для местных ребят новый хоккейный комплекс к 1 сентября.