Чемпион России и КХЛ омский «Авангард» легко переплюнул РПЛ с ее смешным лимитом в восемь легионеров

В последний день августа подпольный кружок футбольных революционеров не отважился на кардинальные решения по будущей структуре чемпионата России и квотам на мигрантов. Видимо, решили все-таки дождаться директив сверху – и они последовали!
– Лимит обязательно должен быть, – предостерег горе-реформаторов от необдуманных поступков министр спорта Олег Матыцин. – Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться. Он, как и сейчас, может касаться заявки команды. Ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранцев, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?
Бывший зампред правительства РФ, возглавлявший РФС и Минспорта, Виталий Мутко веско добавил:
– Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить. Любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия». Я это хорошо помню.
Речь о матче в 2005 году «Динамо» - «Москва», когда в стартовом составе бело-голубых оказались сплошь иноземцы, в основном из Португалии.
В общем, эта мутная мыльная опера далека от финала. Переход с нынешней заявки «8 гастарбайтеров +15 россиян» на «10+13», тем более обнуление ограничений, снова скрылись за горизонтом. И правильно! Лимит, наоборот, нужно ужесточить хотя бы до трех забугорников. Зато в хоккее все тип-топ даже при нынешнем законодательстве. При установленной квоте в пять легионеров действующий чемпион России вчера умудрился выставить против ЦСКА аж 9 варягов?! Причем шестеро из дальнего зарубежья.
Как это возможно? Почему Омску не влепили техническое поражение за нарушение регламента? Да просто в КХЛ по типу Евросоюза постановили не дискриминировать граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизстана. Не беда, что «ястребы» Готовец, Комаров из Белоруссии, Шевченко из Казахстана не имеют права надеть форму сборной России - в нашем чемпионате они выступают на общих правах с аборигенами. Равно как новоявленный бульбаш из квебекской деревушки Ле-Мойн, давно заигранный за сборную Белоруссии Франсис Паре.
Добавляем пять официальных ландскнехтов – чеха Грубеца, финнов Покка и Каски, канадца Найта, словака Цегларика. Вот вам и девять – вместо пяти! - иноагентов, перекрывших лифты нашим молодым, которые могли претендовать на место в национальной команде. Причем все – на ведущих позициях! А свои пацаны по большей части на подхвате. Так, Грицюк в матче открытия откатал 6 минут 18 секунд, Брюквин – 5:29, Каблуков – 9:41, Жарков – 11:17, Дедунов – 12:31, Косов – 12:37. Зато у Каски – 23 минуты 13 секунд, у Цегларика – 22:21, Найта – 21:45. Грубец, кажется, вообще навечно забронировал за собой рамку сибиряков.
ЦСКА тоже перебрал норму – 6 пришлых благодаря казахстанскому шведу Сведбергу. С полезностью «минус 2» отбегал 17 минут 42 секунды. При этом острому 20-летнему нападающему Мингачеву Сергей Федоров выделил жалкие семь с половиной минут ледового времени?! Ну как тут, елки-палки, честная конкуренция?!
Совсем караул, если посмотреть амплуа нагло влезших в нашу лигу захватчиков. Откуда для сборной России возьмутся качественные центры и вратари, если у обоих финалистов Кубка Гагарина-2021 эти самые важные позиции оккупированы иностранцами!
Чех Грубец в воротах «Авангарда», швед Рейдеборн – ЦСКА. На точке у хозяев – Найт, Паре, Шевченко и лишь один россиянин Каблуков. У армейцев таковых двое – Андронов и Соркин. Однако в решающие моменты, особенно в атаке, в центре выходят шведы Нордстрем и Валлмарк.
Так что, министру спорта Олегу Матыцину пора взяться и за хоккей. Тут-то все яснее ясного: ради спасения отечественной шайбы, не знающей золота ЧМ с 2014 года, молодежного ЧМ с 2011-го, юниорского ЧМ с 2007 года, необходимо запретить в КХЛ на некоторое время полностью импорт голкиперов и центрфорвардов. Как это десяток лет назад сделали с европейскими вратарями в юниорских лигах Квебека, Онтарио и Запада.