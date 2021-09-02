Чемпион России и КХЛ омский «Авангард» легко переплюнул РПЛ с ее смешным лимитом в восемь легионеров

В последний день августа подпольный кружок футбольных революционеров не отважился на кардинальные решения по будущей структуре чемпионата России и квотам на мигрантов. Видимо, решили все-таки дождаться директив сверху – и они последовали!

– Лимит обязательно должен быть, – предостерег горе-реформаторов от необдуманных поступков министр спорта Олег Матыцин. – Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться. Он, как и сейчас, может касаться заявки команды. Ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранцев, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?

Бывший зампред правительства РФ, возглавлявший РФС и Минспорта, Виталий Мутко веско добавил:

– Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить. Любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия». Я это хорошо помню.

Речь о матче в 2005 году «Динамо» - «Москва», когда в стартовом составе бело-голубых оказались сплошь иноземцы, в основном из Португалии.

В общем, эта мутная мыльная опера далека от финала. Переход с нынешней заявки «8 гастарбайтеров +15 россиян» на «10+13», тем более обнуление ограничений, снова скрылись за горизонтом. И правильно! Лимит, наоборот, нужно ужесточить хотя бы до трех забугорников. Зато в хоккее все тип-топ даже при нынешнем законодательстве. При установленной квоте в пять легионеров действующий чемпион России вчера умудрился выставить против ЦСКА аж 9 варягов?! Причем шестеро из дальнего зарубежья.