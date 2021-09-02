Дебют Мичкова в КХЛ: четыре броска, выход один на один, волевая победа

Этот день мы приближали как могли… О форварде Матвее Мичкова у нас говорят давно. Он не уронил планку на ЮЧМ-2021, пусть в финале наши и уступили канадцам. Матвей выходил в форме СКА на предсезонке. Даже забил гол своему бывшему одноклубнику Хелльбергу, который после службы в армии облачился в шкуру сочинского «леопарда». Сделал это юниор изысканно – расчетливым броском с острого угла.

В Череповце главный тренер СКА Валерий Брагина не побоялся бросить вундеркинда против агрессивных «рысей» Андрея Разина. Мичков доверие штаба оправдал на все сто. Он четырежды потревожил белорусского голкипера хозяев Шостака, став самым бросающим игроком СКА.

На четвертой минуте второго периода Вей вывел Матвея на рандеву с вратарем. Мичкову никто даже не преследовал. Однако его намерения разгадал Шостак и парировал краем щитка шайбу, пущенную ему в противоход.

Мичков и бровью не повел. Решил поквитаться с голкипером и сильно швырнул шайбу с точки, с которой заставил капитулировать в Сочи гренадера Хелльберга. Хозяев выручила железная грудь Шостака.

Вскоре Мичков элегантной подкидкой организовал Бурдасову выход один на один с вратарем. «Сталевары» спаслись ценой буллита, который не реализовал Марченко.