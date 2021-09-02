Дебют Мичкова в КХЛ: четыре броска, выход один на один, волевая победа

Этот день мы приближали как могли… О форварде Матвее Мичкова у нас говорят давно. Он не уронил планку на ЮЧМ-2021, пусть в финале наши и уступили канадцам. Матвей выходил в форме СКА на предсезонке. Даже забил гол своему бывшему одноклубнику Хелльбергу, который после службы в армии облачился в шкуру сочинского «леопарда». Сделал это юниор изысканно – расчетливым броском с острого угла.
В Череповце главный тренер СКА Валерий Брагина не побоялся бросить вундеркинда против агрессивных «рысей» Андрея Разина. Мичков доверие штаба оправдал на все сто. Он четырежды потревожил белорусского голкипера хозяев Шостака, став самым бросающим игроком СКА.
На четвертой минуте второго периода Вей вывел Матвея на рандеву с вратарем. Мичкову никто даже не преследовал. Однако его намерения разгадал Шостак и парировал краем щитка шайбу, пущенную ему в противоход.
Мичков и бровью не повел. Решил поквитаться с голкипером и сильно швырнул шайбу с точки, с которой заставил капитулировать в Сочи гренадера Хелльберга. Хозяев выручила железная грудь Шостака.
Вскоре Мичков элегантной подкидкой организовал Бурдасову выход один на один с вратарем. «Сталевары» спаслись ценой буллита, который не реализовал Марченко.
Наконец, в концовке третьего периода Мичков стал застрельщиком лихой контратаки с участием Бурдасова и Вея, завершившейся победным голом.
Обратите внимание: тренеры доверили Матвею место на левом фланге ударного звена. Статистические показатели новичка-дебютанта вызывают уважение: он провел на льду ровно 7 минут, нанес 4 броска (больше всех в команде) и сделал 1 блокшот.
Армейцы, открыв счет, позволили сопернику перехватить инициативу и дважды уязвить голкипера сборной России Самонова, а в третьем периоде ответили двумя голами. Первый из которых забил шведский новичок Хендемарк в меньшинстве. Контратаку разогнал капитан молодежной сборной Хуснутдинов не без помощи защитника Кирсанова, кандидата в молодежную сборную.
Хозяева превзошли гостей в бросках (30-23), времени в атаке, но уступили в блокшотах (4-23).
Отрадно, что пост номер один доверили россиянину, а не легионеру из Швеции, которому положили самую жирную зарплату в команде.
P.S. Победой был ознаменована премьера в КХЛ тренера Бориса Миронова, возглавившего «Спартак». Красно-белые на своей новой домашней арене «Мегаспорт» уверенно переиграли «Адмирал» 4:1. Между прочим, на глазах Руя Витории, пока еще наставника футбольного «Спартака». Португалец и его супруга искренне радовались каждому голу хоккеистов, словно забивали не Широков и Ко, а Соболев и его партнеры.
СТАТИСТИКА
«Северсталь» – СКА – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2).
Голы: Рооба, Стенквист – Марченко, Хендемарк, Вей.
«Спартак» – «Адмирал» – 4:1, «Ак Барс» – «Йокерит» – 3:0, «Локомотив» – «Динамо» Р – 3:2, «Нефтехимик» – «Куньлунь РС» – 5:1, «Торпедо» – «Витязь» – 3:6, ХК «Сочи» – «Амур» – 4:0