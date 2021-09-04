Помогают развиваться клубу и партнеры, и спонсоры, оказывая финансовую поддержку. Среди них АО «Бетэлтранс» Игоря Чайки – основной поставщик железобетонных шпал и бруса для РЖД. В своей благотворительной деятельности компания делает ставку на поддержку молодого поколения спортсменов. К примеру, «БЭТ» принимает активное участие в ремонте «Детско-юношеской спортивной школы» города Чудово Новгородской области, на эти цели выделено 20 млн рублей.

Увеличивать отчисления на благотворительность компании Чайки позволяет стабильная производственная деятельность. «БЭТ» последние годы динамично развивается, инвестируя в новые производства, автоматизацию процессов и создание цифровой системы управления. С начала прошлого года предприятие запустило новый продукт – шпалы повышенной прочности с увеличенным сроком эксплуатации до 50 лет. К концу текущего года планирует наладить производство полимерных деталей рельсовых креплений, финансирование которого исчисляется 147 млн рублей. В настоящий момент реализуется проект создания Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, что будет способствовать выходу «БЭТ» на оптовый рынок электроэнергии. Все это позволяет компании Игоря Чайки рассчитывать на рост прибыли и, как следствие, развивать благотворительные проекты.

Уже более десяти лет «БЭТ» помогает Ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль», ежегодно увеличивая спонсорские отчисления. Так, в этом году «БЭТ» перечислил 19,2 млн рублей, а всего с 2014 года, когда компанию приобрел Игорь Чайка, - свыше 133 млн рублей. Когда во время пресс-конференции президент ХК «Локомотив» отметил, что у клуба есть финансовые возможности, в том числе на привлечение лучших игроков, он, вероятно, имел в виду и вклад «БЭТ», не только как спонсора, но и как партнера РЖД. И несмотря на то, что прошедший сезон руководство клуба считает не вполне удачным для «Локомотива», в предстоящем, пообещал Юрий Яковлев, «сыграем лучше».

В первом же, стартовом, матче сезона Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», прошедшем 2 сентября, команда под руководством Скабелки одержала победу со счетом 3:2. Вторая домашняя игра нынешнего сезона, с минским «Динамо», состоится 7 сентября, в день трагический для клуба – в 2011 году в авиакатастрофе под Ярославлем погибла вся команда «Локомотива». Десять лет «железнодорожники» не проводили игры в этот день. В этом году, объяснил Юрий Яковлев, «решили, что пришло время дать возможность всем вместе – болельщикам, игрокам, специалистам, средствам массовой информации – прийти на стадион, локоть к локтю почтить память ребят».