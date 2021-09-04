Сенсационное предложение «Советского спорта»: КХЛ, не тормози! Последуй примеру НХЛ

Стоило прийти долгожданному известию, как со всех сторон посыпались варианты состава российской дрим тим. Сразу скажу, если там и есть представители КХЛ, то по минимуму.

Михаил Сергачев — Владислав Гавриков

Иван Проворов — Артем Зуб

Дмитрий Орлов — Никита Задоров

Александр Романов — Никита Нестеров

НАПАДАЮЩИЕ

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Александр Овечкин — Артем Анисимов — Александр Радулов

Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Павел Бучневич

Андрей Свечников — Владислав Каменев — Валерий Ничушкин

Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев

Как видите, нашу лигу представляют только Нестеров (ЦСКА), Каменев (СКА), Шипачев («Динамо» М) и, вероятно, Анисимов, который в НХЛ пока без контракта и может перебраться в «Локомотив».

Расклад русскоязычного подразделения официального сайта НХЛ несколько иной.

ВРАТАРИ

Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин

ЗАЩИТНИКИ

Иван Проворов — Михаил Сергачев

Дмитрий Орлов — Александр Романов

Никита Зайцев — Владислав Гавриков

Вячеслав Войнов — Никита Нестеров

НАПАДАЮЩИЕ

Никита Гусев — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Артемий Панарин - Вадим Шипачев – Евгений Дадонов

Александр Овечкин — Владислав Наместников — Владимир Тарасенко

Андрей Свечников — Иван Барбашев — Кирилл Капризов

Илья Михеев, Павел Бучневич

В этом списке тоже три гарантированных игрока КХЛ – Нестеров, Шипачев, Войнов («Динамо» М) и свободный агент Гусев, который вполне может вернуться в СКА.

В любом случае из российских клубов в Поднебесную отправятся считанные представители КХЛ. Конечно, в нашей лиге есть и кандидаты в олимпийские сборные Финляндии, Словакии, Чехии, Дании, Латвии, Китая. Но нам их проблемы по большому счету по барабану. Точно так же, как НХЛ совершенно безразличны заботы тренеров европейских национальных команд.

Отсюда возникает резонный вопрос: зачем КХЛ тормозить чемпионат аж 21 января?! Если не считать матч 23 января «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига). Олимпиада стартует 4 февраля.

Спрашивается, чем почти две недели будет заниматься Валерий Брагин на базе в Новогорске максимум с четырьмя российскими олимпийцами?! В то время как 24 клуба КХЛ будут в самый разгар зимы тупо курить бамбук, а в НХЛ вовсю продолжаться регулярный чемпионат. За океаном турнир поставят на паузу лишь 2 февраля и возобновят 23-го, а, кстати, в КХЛ - 22 февраля. При том что финал в Пекине назначен на 20 февраля. То есть здесь мы даже шустрее прижимистой НХЛ!

Лично я не вижу никакого смысла останавливать наш чемпионат так рано. Вполне можно играть до конца января. Ведь это самый хоккейный месяц в году, когда у ледовой игры нет конкурентов. Тот же футбол крепко спит. Зачем лишать болельщиков любимого зрелища? К тому же эти десять предфевральских дней послужат мощной раскруткой Олимпиады, подогрева всенародного интереса к турниру мечты.

Уважаемый Алексей Морозов, как президент КХЛ что думаете об этом? Господа руководители клубов лиги, ваше веское мнение относительно инициативы «Советского спорта» тоже очень интересно!