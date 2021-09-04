Как Сергей выручил Сергея. ЦСКА Федорова победил Ригу благодаря голу Андронова в меньшинстве

«Служили два товарища». Когда защитник Зубов дебютировал в непобедимом ЦСКА, Федоров уже числился в кандидатах в сборную. А Стокгольме-1989 он завоевал первую из трех своих золотых медалей ЧМ. У Зубова этого титула нет, зато есть олимпийский, добытый в Альбервиле-1992. В дальнейшем Зубов на Олимпиады не приезжал. Федоров же стал участником Игр в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010, но довольствовался серебром и бронзой. Так что оба до «Тройного золотого клуба» не добрались, при этом увековечены в Зале хоккейной славы в Торонто.

В межсезонье Зубов возглавил рижское «Динамо», предпочтя комфорт финансовой стороне. Его новый клуб даже не вылез из-под пола зарплат, за что был… оштрафован КХЛ. Федорова назначили главным тренером ЦСКА перед выходом команды из отпуска. В предматчевом флеш-интервью Сергей Викторович подчеркивал, что пяти предсезонных игр для его дружины оказалось маловато. Правильно, не он же план подготовки верстал, а его предшественник.

Стартовые встречи сегодняшние соперники проиграли. Но по-разному: армейцы так и не распечатали ворота «Авангарда» (0:4 в Балашихе) в матче за Кубок открытия, рижане не удержали фору в два гола в Ярославле и уступили одному из записных фаворитов (2:3).

Самое интересное, что после фиаско в Балашихе Федоров не стал перетряхивать состав, внеся всего одно изменение – регрессирующего Никиту Сошникова (победителя Кубка Первого канала-2020) заменил Данил Юртайкин. Ворота опять занял неудачник Кубка открытия Адам Рейдеборн. В этом есть педагогический резон – нельзя добивать допустившего ошибки голкипера прямо на старте сезона, правильнее подчеркнуть тренерское доверие к нему.

Швед не подвел, в первом периоде несколько раз выручил в сложных ситуациях. Острых моментов гости создали ничуть не меньше, чем хозяева.