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Как Сергей выручил Сергея. ЦСКА Федорова победил Ригу благодаря голу Андронова в меньшинстве
04 сентября 18:13
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Как Сергей выручил Сергея. ЦСКА Федорова победил Ригу благодаря голу Андронова в меньшинстве

В тренерской дуэли двух Сергеев – Федорова и Зубова, кстати, одноклубников по ЦСКА конца 1980-х, победу отпраздновал новый наставник армейцев (3:2). Первую для себя на тренерском поприще.

«Служили два товарища». Когда защитник Зубов дебютировал в непобедимом ЦСКА, Федоров уже числился в кандидатах в сборную. А Стокгольме-1989 он завоевал первую из трех своих золотых медалей ЧМ. У Зубова этого титула нет, зато есть олимпийский, добытый в Альбервиле-1992. В дальнейшем Зубов на Олимпиады не приезжал. Федоров же стал участником Игр в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010, но довольствовался серебром и бронзой. Так что оба до «Тройного золотого клуба» не добрались, при этом увековечены в Зале хоккейной славы в Торонто.

В межсезонье Зубов возглавил рижское «Динамо», предпочтя комфорт финансовой стороне. Его новый клуб даже не вылез из-под пола зарплат, за что был… оштрафован КХЛ. Федорова назначили главным тренером ЦСКА перед выходом команды из отпуска. В предматчевом флеш-интервью Сергей Викторович подчеркивал, что пяти предсезонных игр для его дружины оказалось маловато. Правильно, не он же план подготовки верстал, а его предшественник.

Стартовые встречи сегодняшние соперники проиграли. Но по-разному: армейцы так и не распечатали ворота «Авангарда» (0:4 в Балашихе) в матче за Кубок открытия, рижане не удержали фору в два гола в Ярославле и уступили одному из записных фаворитов (2:3).

Самое интересное, что после фиаско в Балашихе Федоров не стал перетряхивать состав, внеся всего одно изменение – регрессирующего Никиту Сошникова (победителя Кубка Первого канала-2020) заменил Данил Юртайкин. Ворота опять занял неудачник Кубка открытия Адам Рейдеборн. В этом есть педагогический резон – нельзя добивать допустившего ошибки голкипера прямо на старте сезона, правильнее подчеркнуть тренерское доверие к нему.

Швед не подвел, в первом периоде несколько раз выручил в сложных ситуациях. Острых моментов гости создали ничуть не меньше, чем хозяева.

Первой заброшенной шайбы пришлось ждать почти 27 минут. Отличился, как и ожидалось, Михаил Григоренко, расчехливший клюшку. Его уантаймер из «офиса» (оттуда палил и перешедший в Ярославль Максим Шалунов) заставил вспомнить чемпионский для армейцев сезон-2018/19.

Рижане ответили двумя голами. Их лидер-ветеран Лаурис Дарзиньш помог Елисееву реализовать численное преимущество, выложив ему шайбу, словно на блюдечке с голубой каемочкой. Мог ли Рейдеборн воспользоваться клюшкой, прочитать комбинацию и прервать передачу в площадь ворот? Пусть ответят эксперты.

Кстати, с этого сезона тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов располагается не на трибуне, а на лавке. По ходу игры Федоров консультировался у него. По какому вопросу? Наверное, хотел получить ответ, где у шведского голкипера рижан Юхана Маттсона «кнопка».

Второй гол гости забили усилиями Хантера Шинкарука, воспользовавшись очевидным позиционным просчетом защитника Виктора Сведберга, которого не успел подстраховать Никита Нестеров.

К счастью для красно-синих, у них прорезалось большинство. В третьем периоде Антон Слепышев эффектно завершил геометрически выверенную трехходовку в участием Нестерова и Лукаса Валльмарка.

Близок был к голу Юртайкин, завершая розыгрыш лишнего броском в пустые ворота. Рижан спасла лежавшая на льду клюшка защитника, а отправить шайбу верхом армейцу было проблематично.

За четыре минуты до сирены в штрафной бокс присел Павел Карнаухов, которого возили в Ригу на ЧМ-2021. Там он играл с травмой и впечатления не произвел. А теперь грешит глупыми удалениями в атаке. С такой дисциплиной далеко, и тем более в Пекин, не уедешь.

Болельщиков хозяев охватила тревога: их любимцы в меньшинстве не блещут (два гола в Балашихе и один сегодня).

Выручили ветераны Александр Попов и Сергей Андронов. Дважды сыграв в стенку, с партнером, капитан ЦСКА с козырной позиции уложил шайбу в сетку.

Обязан был забивать в пустые ворота Сергей Плотников, но новичок армейцев решил не портить счет. 2:3 – так рижане при симпатичной игре уступили в Ярославле и теперь в Москве фаворитам чемпионата.

Самая важная шайба – победная, забитая в меньшинстве, она имела особое значение, не стал лукавить Федоров после финальной сирены, по лицу которого пробежала улыбка. – А пропущенные нами голы – следствие индивидуальных ошибок.

Впереди нового тренера ЦСКА ждут испытания в Сочи и Казани, а потом в Москве «Локомотивом», «Барысом» и «Спартаком».

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Динамо» (Рига) – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы:

1:0 – 26 Григоренко (Нестеров)

1:1 – 29 Елисеев (Цибульскис, Дарзиньш)

1:2 – 29 Шинкарук (Пуарье)

2:2 – 47 Слепышев (Валльмарк, Нестеров)

3:2 – 57 Андронов (Попов)

источник: «Советский спорт»
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