Алексей Кудашов: У Шипачева ни одной результативной передачи? Хорошо, что он забивает

- Что происходит с Шипачевым? За два матча ни одной результативной передачи.

- Как вы оцените игру Александра Петунина, который сегодня вышел в первом звене с Галиевым и Шипачевым?

- Нормальная игра получилось, за исключением начала встречи. Его мы немного смазали, пришлось пообороняться. Здесь надо отдать должное сопернику, который хорошо начал матч, заставил нас проводить какое-то время в своей зоне. Но мы с этим справились. Играли правильно. Потом заработали удаление и хорошо его использовали. Вообще спецбригады сегодня неплохо сыграли и в большинстве, и меньшинстве, и вратарь подчистил, где надо.

- Пусть забивает каждую игру. Это лучше. На самом деле вы видели, что он много ассистирует. Хорошо, что забывает. Это самое важное.

- Вячеслав Войнов сможет сыграть в следующем матче с «Авангардом» или в ближайших встречах на выезде?

- На везде точно сможет, а матч с «Авангардом» под вопросом.

- Когда вернутся Чайковски и Войнов не станет ли для вас проблемой определить, кто из них выпадет из состава?

- Да нет. Сейчас игры очень часто будут идти, через день. Будет и плановая ротация и по спортивному принципу. И травмы уже мелкие начинаются. Поэтому просто будем смотреть на каждую игру, кто лучше готов.

- Можете рассказать о состоянии здоровья травмированного Богдана Тринеева, который много играл на предсезонных сборах? Как у него сейчас дела?

- У него палец сломан.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАБИТЬ В БОЛЬШИНСТВЕ И ЭТО НАША АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»

- Ваш комментарий по игре, - вопрос Мартемьянову.

- Игрой команды удовлетворен лишь до 12-й минуты. Потом уже пошли ненужные удаления. Мы пропустили в меньшинстве. В большинстве не смогли забить, хотя моменты были. Это наша ахиллесова пята. А соперник использовал даже свои микромоменты. Результат на табло, 0:4. Готовимся к следующим матчам.

- У вашей команды масштабные потери. Насколько они ударили по вам, спутали планы, и кто-то из травмированных игроков ожидается в ближайшее время?

- Планы у нас, естественно, спутаны. Шесть человек находилось в лазарете. Состав в обрез. Все травмированные планировались в основной состав, но как есть, так есть. Это профессиональный спорт. Травмы будут и есть. От этого никуда не денешься. Будем стойко это переносить, и двигаться вперед, несмотря ни на что.