Почему «Ак Барс» вдруг стал проигрывать середнякам: фортуна, Третьяк или все-таки девушки?

- Шел ХХI век. Мы откатывались в прошлое, как могли. Вы мне скажите одно: это что за семейные ценности такие, что из-за похода на хоккей может распасться семья? Или вы думаете, что мужчина больше не найдет, где посмотреть на других девушек? Что им теперь глаза выколоть? Да от этого наоборот семьи становятся крепче! Сходили семьей на хоккей, муж посмотрел на других красивых девушек, жена на тестостероновых спортсменов – и все довольны.

Если кто не в курсе, с этого сезона по таинственному распоряжению инкогнито в Татнефть-Арене упразднили Ice Girls, девушек, которые искрометными танцами заводили зрителей и хоккеистов. Причина более чем странная. Якобы клуб взял курс на семейные ценности и культурный досуг, чтобы мужчины приходили на хоккей с детьми и супругами. А эти самые жены не очень хорошо реагируют на симпатичных спортивных девчонок с прекрасным телосложением.

Все правильно делаем? Игроки – наверное. Но вот привычной ауры во дворце в виде зажигательной группы поддержки «барсы» лишились. Может, именно из-за этой вроде бы мелочи у волжан и пошло все наперекосяк?

- Поведя 3:0 с «Куньлунем», упустили игру, и фортуна ушла, мяч на другой стороне. Теперь ее реально надо заслужить. Там ушло, тут ушло, а сейчас так и будет, в этом и проявляется коллектив. Все правильно делаем, все рядом, но теперь у всех Третьяк в воротах, надо выходить из этой ситуации. Два матча за два дня — это нормально. Единственное, в начале третьего периода «Торпедо» свежее было, - прокомментировал два поражения подряд фаворита Востока главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Игроки «Ак Барса» тоже в недоумении.

- Мы обсуждали этот вопрос в команде, - докладывает капитан волжан Артем Лукоянов. - Мое мнение: кому они мешали вообще? Они только украшали матч. Это зрелище, это весело для публики. Чья жена писала жалобы? Кого группа поддержки из семьи уводила? Всю жизнь были на аренах… Мы тоже были удивлены. Но раз так, значит, неиграющий состав будет танцевать вместо группы поддержки.

Во как! Шутки шутками, но сказано это было после победы над «Йокеритом» - 3:0 в матче открытия чемпионата в столице Татарстана. После чего вдруг и последовали две увесистые оплеухи от середняков, которые главный тренер объяснил гримасами фортуны и реинкарнацией Третьяка.

История, однако, на этом не завершилась. В Казани убеждены, что в течение 3 – 5 лет их примеру последуют остальные команды КХЛ?! Инсайдеры сообщают, что аргументы в пользу семейных ценностей не были ключевыми. Отказ от Ice Girls вызван вопросами не конкретно к девушкам, а в целом к формату таких выступлений на хоккее. Последние два года «Ак Барс» раздумывал над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в клубных акциях, но за это время не было найдено идей. В клубе есть уверенность, что в обозримом будущем к такой же мысли придут в других коллективах.

Что тут сказать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но, может быть, прежде чем принимать столь радикальное решение, стоило все-таки спросить местных болельщиков? Тем более что сами «барсы», по словам капитана, без группы поддержки испытывают дискомфорт.

Более того, перед стартом Игр-2020 в Токио Международный олимпийский комитет провел сессию, на которой официально признал федерации по шести видам спорта, в том числе чирлидингу. Это означает, что в перспективе выступления танцующих девушек могут включить в программу летних Игр.

Да, в НХЛ этого нет. По той простой причине, что каждый кусочек арены на вес авоськи долларов. Для гимнастических помостов-подиумов элементарно нет места, а на ледовой площадке исполнить акробатический номер затруднительно. В отличие от баскетбольного паркета. Потому в НБА и процветает чирлидинг. США – родина этого вида спорта, которому уже почти 150 лет.

Что-то я никогда не слышал, что красотки на паркете НБА каким-то непостижимым образом торпедируют семейные ценности граждан США и Канады. Наоборот, для тех же тинейджеров – это пример для подражания. Почему она может, а я – нет? Почему у них такая спортивная фигура, а у меня – не очень? По мне, так это пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи. Стимулирует занятия физкультурой, тем же фитнесом.