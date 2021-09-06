Мичков: дубль и передача, ЦСКА: три гола за 4,5 минуты в Сочи. Итоги игрового дня в КХЛ

Армейцы отгрузили 3 шайбы за первые 5 минут

А ведь «леопардов» называли открытием на старте регулярного чемпионата. В двух домашних матчах они одержали две победы: 4:0 над «Амуром» и 6:5 ОТ над «Витязем». Наколотив десять (!) голов. К слову, в первом периоде игры с командой из Подмосковья (ее, как и сочинскую, называют фармом СКА) южане отгрузили четыре безответные шайбы, но победу вырвали только в овертайме. Сочинец Якс признан компетентной комиссией лучшим защитником лиги на первой игровой неделе.

Сегодня хозяева горели 0:3 уже на пятой минуте. При этом дебютировавший в этом сезоне вратарь Максим Третьяк ни в одной из пропущенных шайб не виноват. Новичок красно-синих Плотников неотразимо бросил с кистей из-под защитника прямо в девятку, щелчок Григоренко в большинстве скорректировал тот самый Якс, а против шального рикошета нет приема. Наконец, Окулов, выйдя один на один после обреза капитана «леопардов» Вихарева, отправил шайбу точно под перекладину над плечом Третьяка.

Тренеры хозяев проявили выдержку и не стали менять вратаря. А на «банке» сидел швед Хелльберг, разжалованный из СКА за плохую игру в плей-фф против ЦСКА. Третьяк отплатил за доверие вдохновенной игрой и до финальной сирены капитулировал лишь единожды. Справившись с опасными бросками Юртайкина, Григоренко и не только.

Только вот атака «леопардов» не смогла поддержать своего вратаря и преуспела лишь раз. Не без помощи армейца Соркина, потерявшего шайбу на выходе из своей зоны.

Памятуя о ближайшем матче в Казани, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров предоставил передышку опытному Попову, новичку Нордстрему, молодому Мингачеву. В четвертом звене вышли Панкратов – Гуськов – Ртищев. В звене с Плотниковым и Окуловым в центре сыграл Соркин.

Отметим и дебют в армейской форме вратаря Федотова, кандидата в сборную России. В итоге хозяева перебросали гостей, но отражения на результате эта доминанта не нашла.

Теперь путь Армии Федорова лежит в Казань к злым «барсам», уступившим дома в обоих спаренных играх («Куньлуню» и «Торпедо»).

Санкт-Петербург: голевой парад дебютантов

В Санкт-Петербурге порадовал вундеркинд Матвей Мичков, открывший личный снайперский счет в КХЛ. Штаб питерцев продолжает доверять 16-летнему масочнику, хотя подчас он не может угнаться за своими матерыми партнерами. Забил в пустые ворота с чудо-передачи Марченко. Этим Матвей не ограничился – спустя 32 секунды после своего гола-почина оформил дубль, а потом отдал волшебную передачу под девятый гол Марченко.

А счет в первом домашнем матче СКА открыл новичок армейцев Михаил Воробьев, перешедший из Уфы. Центрфорварду, некогда ходившему в перспективных (вместе с Кириллом Капризовым), но притормозившему в «Филадельфии», можно и до сборной доиграться.

Наконец, нельзя обойти вниманием еще одного новобранца СКА, перебравшегося в межсезонье из «Витязя», - форварда Данилу Моисеева. На его счету третья шайба питерцев.

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