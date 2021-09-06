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Юрий Бабенко: Ненужные удаления являются нашим черным пятном
06 сентября 22:56
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Витязь»

Юрий Бабенко: Ненужные удаления являются нашим черным пятном

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Витязь» (3:2 ОТ) своими мнениями поделились главные тренеры команд Юрия Бабенко и Бориса Миронова.

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Бабенко.

- Обидно, что проиграли. Опять были ненужные удаления, что является нашим самым большим черным пятном нашим пятном на предсезонке и по первым играм. Из шанса, который мы могли бы получить игра я в большинстве концовку овертайма, сделали так, что играли в меньшинстве. И соперник, естественно, воспользовался этим шансом.

- Второй матч подряд ваша команда начинает, проигрывая. Сегодня со счетом 0:2, а в прошлом матче с «Сочи» - 0:4. Что нужно сделать, чтобы команда с первых минут выходила и билась, как это было в третьем периоде, когда сравняли счет?

- В первую очередь нужно не пропускать и постараться забить. Тогда гораздо легче будет играть. Мы на это и настраиваемся. Но мы опять же возвращаемся к тому, что эти не вынужденные удаления как снежный ком. Из игры в игру мы затрачиваем больше сил, чем нужно. Пока это не осознаем, пока не уберем эту болячку, нам будет тяжеловато. Мы заранее отдаем преимущество сопернику, тем более играя три матча на выезде. Вместе с перелетами и проводя столько времени в меньшинстве, физики уже где-то не хватает. Хорошо, что потом на эмоциях вытаскиваем, но нужно все это делать менее болезненно.

- На что вы указали арбитру, когда было удаление за неспортивное поведение у «Спартака»?

- Указал на то, что со стороны «Спартака» было не спортивное поведение.

«Результат показывает, что в «Спартаке» создается отличный коллектив»

- Прокомментируйте результат игры, - вопрос Миронову.

- Хорошая игра. Через такие матчи создается коллектив. Сегодня было видно, что ребята играли до последнего, на победу. Спасибо им. Поздравляю ребят с хорошей волевой победой. Как и наших болельщиков. Они молодцы, помогают ребят, ведут вперед. Игра мне понравилось. У нас был тяжелый график – три игры через день, ребята подустали. Теперь есть пара дней, чтобы готовиться к следующий игре.

- После неоднозначной предсезонки команда одержала три домашние победы. Это вдохновляет?

- Тренеры не смотрят на предсезонку. Мы там проверяли молодых игроков. Вы знаете, сколько ихоккеистов прошло через предсезонку. А сейчас три матча играли основным составом. И результат показывает, что создается отличный коллектив. У ребят хорошая самоотдача, желание. Приятно это видеть.

- Штраф за не спортивное поведение как прокомментируете?

- Я его не понял, хотя пытался это сделать. Судье было видно так вот. Странно было, но судьи так решили. Это их работа, а наша работа - довести игру до победы.

- Когда Ревенко увидим?

- Будет ротация в команде. Никто не будет засиживаться, но все зависит от ситуации, от того, с кем будем играть. Все будут играть. А Ревенко пока тяжеловато. Из юношеского хоккея сложно переходить в мужской. Всему свое время. Он старается. У него огромное желание. Но мы не хотим форсировать. Он потихоньку будет набираться опыта.

- Много критики было в адрес команды во время предсезонки. Три победы подряд на старте сезона - лучший ответ критикам?

- Я не читаю прессу. Мы готовились к началу сезона, подготовили команду в идеальной форме. Игра это показывает. А на предсезонке мы просматривали много игроков. Ответственность сейчас ложится и на игроков, и на тренеров. Ребят хотят побеждать, и создается хороший коллектив.

- Три победы на старте у «Спартака» первый раз за двенадцать лет.

- Можно поздравить ребят. Они достойны этой славы.

- Игра пять на три – это ложка дегтя?

- Не получается пока. Ребята стараются, но забиваем пять на три уже второй раз. Будем работать. Надо использовать такой шанс. Он дается редко. Но пока не идет.

источник: «Советский спорт»
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