Свечи, слезы и хоккей: что происходило на «Арене 2000» 7 сентября

Еще два с половиной часа до начала встречи, а вокруг арены собираются люди. Они одеты в джерси с именами того «Локомотива», ставшего всем родным. Ткаченко, Демитра, Вьюхин... Они словно тут, рядом – смотрят с плакатов, отражаются в металле крылатых клюшек, застывших в памятнике. Холодное сверху, сооружение просто пылает от возложенных охапок красных гвоздик.

Сегодня это уже другие игроки, другие коллективы, но каждый знает и помнит про тех, кто теперь в небесной лиге.

Десять лет 7 сентября «Локомотив» хранил хоккейное молчание – команда не играла. И вот, спустя столько времени, ярославцы выходят на лед. Соперник – минское «Динамо». В столицу Белоруссии направлялся самолет, который упал так и не набрав высоту.

В Ярославле сегодня пасмурно. Похоже, даже погода помнит какой сегодня день. Десять лет прошло с момента жуткой трагедии, унесшей жизни хоккеистов, тренерского штаба, обслуживающего персонала хоккейной команды «Локомотив». Разбились на взлете. Молодые, талантливые, успешные...

На «Арене 2000» организаторы попытались запустить машину времени – было выпущено два вида программ к матчу: дней сегодняшних и та, которая могла бы выйти десять лет назад – с интервью Дани Собченко, Александра Калянина, Брэда Маккриммона. Команда вышла на матч в ретро-форме образца 2011 года.

На входе на трибуну каждому болельщику вручали маленькую свечу. Во время предматчевого памятного шоу они согрели своим светом и теплом арену. Поименно вспомнили каждого, кто вернулся из полета, а минута молчания прошла под звуки саксофона Игоря Бутмана. На глазах людей были слезы – они помнят и любят тех парней, которые отстаивали на льду честь Ярославля и приносили им радость и эмоции.

НА ХОККЕЕ

Матч начался бодро. В особенности из-за гостей, которые то и дело «здоровались» с Паскуале, отлично размяв вратаря ярославцев в начале встречи. Во время одной из атак минчане раскрутились такой калейдоскоп, запутав оборону и голкипера «Локомотива», что шайба оказалась в воротах. Тэйлор Бек завершил отличную комбинацию – 1:0.

Подобное случилось и в середине периода – бросок Ильи Шинкевича от синей линии был не очень сильным, но точным – 2:0. Ярославцы выглядели немного обескураженными.

Распечатать Колосова хозяевам удалось лишь на экваторе встречи. «Динамо» схватило командный штраф за нарушение численного состава, и «Локомотив» реализовал лишнего – расчехлил пушку Рушан Рафиков, отправив шайбу своим коронным, мощным броском в дальний угол – 2:1.

Примеру своего одноклубника последовал Павел Красковский, который тоже отличился в большинстве, воспользовавшись удалением Алистрова. Центрфорвард заложил отличным кистевой и прошил Колосова – 2:2.

НА ЭМОЦИЯХ

В начале третьего отрезка матча динамовцы сбили спесь железнодорожников быстрой атакой сходу, в результате чего Кирилл Воронин ювелирно переиграл Паскуале – шайба предательски прошмыгнула в ворота – 3:2.

Если первые два отрезка команды играли довольно спокойно в эмоциональном плане, то в третьем «заискрились» – появились легкие потасовки, эффектные силовые. Гости начали терять инициативу и, как следствие, удаляться. В меньшинстве отстояли, но измотались. В итоге молниеносная атака «Локомотива», забытый пятак, через который и прошла шайба четко на клюшку Максиму Шалунову. Нападающий замкнул передачу Петерссона в одно касание, открыв личный актив – это его дебютный гол за Ярославль. 3:3.

Возможность поиграть с численным преимуществом появилась и у минчан. Антон Сагадеев не дал сопернику убежать в атаку, но ценой двух штрафных минут. Ими и воспользовалось «Динамо». Тэйлор Бек делает дубль кистевым броском в ближний угол и устанавливает окончательный счет матча. 4:3 – победа минского «Динамо».

НАВСЕГДА

Встреча завершилась памятным флешмобом. В темноте арены трибуны засветились множеством огоньков как дань мечте, которую можно прервать, но нельзя забыть – с такой мыслью обратился хоккейный клуб к болельщикам и нашли у них горячий отклик. «Локомотив 2011» живет в памяти людей, а значит он никуда не ушел. Смотрит со сводов «Арены 2000».