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«Эмоционально не вывезли»: Алексей Марченко и Георгий Иванов о матче 7 сентября
08 сентября 08:16
автор: Елена Кузютина

«Эмоционально не вывезли»: Алексей Марченко и Георгий Иванов о матче 7 сентября

Хоккеисты ярославского «Локомотива» поделились своими впечатлениями после памятного матча против минского «Динамо».

Важная встреча хозяев «Арены» в Ярославле и минчан закончилась со счетом 4:3 в пользу команды из Белоруссии.

Капитан «Локомотива» Алексей Марченко подвел краткий итог:

«Первый период мы не играли так, как должны были. Может быть сказалась атмосфера. В перерыве поговорили и изменили игру, стало получаться. Тренер сказал, что нужно добавлять. Когда стали усерднее работать ногами, стало больше получаться. Почему быстро пропускаем? Тяжело сказать, конечно нам не хочется сразу пускать соперника вперёд. Будем работать. Какого выступать с капитанской нашивкой? Для меня это честь - такая команда, такой город. Но у нас в составе много лидеров, которые отлично справлялись бы с такой ролью. Я же, в свою очередь, благодарен за возможность и буду стараться соответствовать.

Как я узнал о трагедии? Мы с Никитой Кучеровым обедали. Позвонил друг Миша Плотников и сказал, что ребята разбились. Включили новости - там уже передавали. Жуткая трагедия, не верилось.

Стоит ли играть 7 сентября? Команда решила устроить вечер памяти. Это хорошо, ничего плохого не вижу. Получилось быть на одной волне с болельщиками и проникнуться атмосферой».

Нападающий Георгий Иванов рассказал о том, где его настигла трагическая новость в 2011 году, а также о том стоит ли выходить на лед 7 сентября:

«Нужно правильно себя настроить и не переносить переживания на лед. Сегодня в начале матча сделать это нам не совсем удалось. Мы - профессионалы и должны уметь справляться с эмоциями. Как готовились? Как и к любой другой игре. Память о ребятах всегда с нами, независимо от дат. Одержать победу над Минском не удалось. Допускали ненужные ошибки, хотя нам говорили играть активно с первых смен, быть агрессивнее - показывать тот хоккей, который мы и нарабатываем на тренировках.

Где меня застала страшная весть о погибшей команде? На тренировке. 13 лет мне было тогда. Мы, как обычно, выполняли упражнения. Зашёл тренер и сказал, что самолет с основным составом «Локомотива» разбился. Всерьез никто не воспринял - просто не поверили... Но, выйдя со льда, увидели, что по телевизору уже передают жуткие подробности катастрофы. Так и узнал. Тяжелые воспоминания. Вся команда была для меня примером для подражания, ведь по школе ты так мечтаешь попасть в основу!

Можно ли играть в хоккей 7 сентября? Да. Жизнь продолжается. Мы помним тех парней и играем за них. Просто у нас был первый опыт такого эмоционального матча, не совсем справились».

источник: «Советский спорт»
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