«Эмоционально не вывезли»: Алексей Марченко и Георгий Иванов о матче 7 сентября

Важная встреча хозяев «Арены» в Ярославле и минчан закончилась со счетом 4:3 в пользу команды из Белоруссии.

Капитан «Локомотива» Алексей Марченко подвел краткий итог:

«Первый период мы не играли так, как должны были. Может быть сказалась атмосфера. В перерыве поговорили и изменили игру, стало получаться. Тренер сказал, что нужно добавлять. Когда стали усерднее работать ногами, стало больше получаться. Почему быстро пропускаем? Тяжело сказать, конечно нам не хочется сразу пускать соперника вперёд. Будем работать. Какого выступать с капитанской нашивкой? Для меня это честь - такая команда, такой город. Но у нас в составе много лидеров, которые отлично справлялись бы с такой ролью. Я же, в свою очередь, благодарен за возможность и буду стараться соответствовать.

Как я узнал о трагедии? Мы с Никитой Кучеровым обедали. Позвонил друг Миша Плотников и сказал, что ребята разбились. Включили новости - там уже передавали. Жуткая трагедия, не верилось.

Стоит ли играть 7 сентября? Команда решила устроить вечер памяти. Это хорошо, ничего плохого не вижу. Получилось быть на одной волне с болельщиками и проникнуться атмосферой».