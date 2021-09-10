Когда в ударе армейские «большевики» и «меньшевики». ЦСКА одержал победу над «Локомотивом»

Лишившись шести игроков основного состава, армейцы благодаря ударной работе спецбригад сумели одолеть железнодорожников 3:1. Команда из Ярославля, провалив дебют матча, не смогла отыграться и потерпела третье поражение подряд.
В заявке на матч болельщики армейцев не увидели ни Михаила Григоренко, ни Константина Окулова, ни Богдана Киселевича, ни еще нескольких игроков основы. Все они получили травмы. А центрфорвард Андрей Светлаков сидит на трибуне с рукой, висящей на фиксирующей повязке. Эта «бандитская пуля» с предсезонки. Григоренко получил повреждение на раскатке в Казани. Без лидера атака красно-синие вытащили принципиальный матч (2:1ОТ). Три победы после неудачи м игре за Кубок открытия (0:4 в Балашихе) вселили в поклонников ЦСКА оптимизм.
От «Локомотива» после поражений от СКА (по буллитам) и минского «Динамо» (3:4) ждали огня. Но…
Гостей подкосили спецбригады — они пропустили две быстрые шайбы в меньшинстве в течение 28 секунд и не смогли их отквитать. Хотя в третьем периоде трижды подряд разыгрывали лишнего. Главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка перепробовал три варианта бригад большинства, выпустив даже Александра Полунина, но тщетно.
Правда, в равных составах гости не уступили, что не преминул отметить после финальной сирены Скаблека. На пресс-конференции он будто оправдывался, выглядел растерянным и подавленным.
Во всех четырех стартовым матчах ярославцы провалили первый период. Сегодня на последних секундах второй 20-минутки они получили подарок от опытного защитника армейцев Артема Сергеева, наступившего в своей зоне на шайбу и оказавшегося на пятой точке. Андре Петерссон моментально нашел на дальнем пятачке Рида Буше, и американец не без помощи рикошета от клюшки того же Сергеева распечатал ворота хозяев. Безупречно сыгравшему Ивану Федотову не повезло, среагировать на такую шайбу крайне затруднительно. Палочка-выручалочка «Авангарда» в чемпионском для омичей сезоне, наконец, расчехлил клюшку в новой команде — это плюс, пусть и маленький.
К тому моменту преимущество красно-синих исчислялось тремя голами. Третий забил 20-летний Матвей Гуськов, мастерски доев момент под носом голкипера Эдди Паскуале, признанного лучшим в прошлом сезоне. Теперь на счету молодого форварда, заменившего Григоренко, уже две шайбы, первую — он забросил в среду в Казани.
Три поражения подряд — черная метка для любого тренера, тем более в «Локомотиве». Ярославль не раз проводил хирургическую операцию на теле тренерского штаба уже в начале сезона. Не взирая на титулы и регалии наставников. Увольняли и отечественных мэтров, и канадских. Железнодорожникам нужно побеждать, иначе…
Армию Федорова же ждет сложный матч с «Барысом» 14 сентября. Хватит ли времени поставить на ноги хоть кого-то из переполненного лазарета? Сам тренер скептически оценил шансы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Локомотив» – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 – 14 Сведберг (Юртайкин, Слепышев)
2:0 – 14 Валльмарк (Слепышев, Гилмор)
3:0 – 21 Гуськов (Валльмарк, Нестеров)
3:1 – 39 Буше (Петерссон)
Вратари: Федотов 36/37 – Паскуале 22/25.