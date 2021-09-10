ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Когда в ударе армейские «большевики» и «меньшевики». ЦСКА одержал победу над «Локомотивом»
10 сентября 23:16
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Когда в ударе армейские «большевики» и «меньшевики». ЦСКА одержал победу над «Локомотивом»

Лишившись шести игроков основного состава, армейцы благодаря ударной работе спецбригад сумели одолеть железнодорожников 3:1. Команда из Ярославля, провалив дебют матча, не смогла отыграться и потерпела третье поражение подряд.

В заявке на матч болельщики армейцев не увидели ни Михаила Григоренко, ни Константина Окулова, ни Богдана Киселевича, ни еще нескольких игроков основы. Все они получили травмы. А центрфорвард Андрей Светлаков сидит на трибуне с рукой, висящей на фиксирующей повязке. Эта «бандитская пуля» с предсезонки. Григоренко получил повреждение на раскатке в Казани. Без лидера атака красно-синие вытащили принципиальный матч (2:1ОТ). Три победы после неудачи м игре за Кубок открытия (0:4 в Балашихе) вселили в поклонников ЦСКА оптимизм.

От «Локомотива» после поражений от СКА (по буллитам) и минского «Динамо» (3:4) ждали огня. Но…

Гостей подкосили спецбригады — они пропустили две быстрые шайбы в меньшинстве в течение 28 секунд и не смогли их отквитать. Хотя в третьем периоде трижды подряд разыгрывали лишнего. Главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка перепробовал три варианта бригад большинства, выпустив даже Александра Полунина, но тщетно.

Правда, в равных составах гости не уступили, что не преминул отметить после финальной сирены Скаблека. На пресс-конференции он будто оправдывался, выглядел растерянным и подавленным.

Во всех четырех стартовым матчах ярославцы провалили первый период. Сегодня на последних секундах второй 20-минутки они получили подарок от опытного защитника армейцев Артема Сергеева, наступившего в своей зоне на шайбу и оказавшегося на пятой точке. Андре Петерссон моментально нашел на дальнем пятачке Рида Буше, и американец не без помощи рикошета от клюшки того же Сергеева распечатал ворота хозяев. Безупречно сыгравшему Ивану Федотову не повезло, среагировать на такую шайбу крайне затруднительно. Палочка-выручалочка «Авангарда» в чемпионском для омичей сезоне, наконец, расчехлил клюшку в новой команде — это плюс, пусть и маленький.

К тому моменту преимущество красно-синих исчислялось тремя голами. Третий забил 20-летний Матвей Гуськов, мастерски доев момент под носом голкипера Эдди Паскуале, признанного лучшим в прошлом сезоне. Теперь на счету молодого форварда, заменившего Григоренко, уже две шайбы, первую — он забросил в среду в Казани.

Три поражения подряд — черная метка для любого тренера, тем более в «Локомотиве». Ярославль не раз проводил хирургическую операцию на теле тренерского штаба уже в начале сезона. Не взирая на титулы и регалии наставников. Увольняли и отечественных мэтров, и канадских. Железнодорожникам нужно побеждать, иначе…

Армию Федорова же ждет сложный матч с «Барысом» 14 сентября. Хватит ли времени поставить на ноги хоть кого-то из переполненного лазарета? Сам тренер скептически оценил шансы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Локомотив» 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – 14 Сведберг (Юртайкин, Слепышев)

2:0 – 14 Валльмарк (Слепышев, Гилмор)

3:0 – 21 Гуськов (Валльмарк, Нестеров)

3:1 – 39 Буше (Петерссон)

Вратари: Федотов 36/37 – Паскуале 22/25.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Титов оценил возможность отставки Витории из "Спартака"Жером Боатенг может попасть в тюрьму за избиение девушкиНовый Kia Cerato (2022) в России! Уже известны цены!Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовУткин отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»Долгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью Авериной
Лимиту в нашем футболе быть. Но зачем было затевать спор, не узнав мнения Путина?
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России взорвал - по крайней мере, для нашего футбольного мира - информационную бомбу, выступив резко против снятия лимита на легионеров.
«Стеклянную челюсть никто не отменял». Валуев — о бое Тищенко против Кудряшова
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиян Евгения Тищенко и Дмитрия Кудряшова.
«Златичанин — хороший этап на пути к реваншу против Хейни». Прогноз Валуева на бой Абдуллаева
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиянина Заура Абдуллаева.
Весенне-осеннее обострение. Как два комментатора чуть не подрались в эфире из-за споров о русском футболе
Популярный ютуб-канал «Андронов vs Шмурнов» может быть закрыт после очередного выпуска, который прервался на том, что Александр Шмурнов швырнул бейсболку в лицо Алексею Андронову, послал коллегу по цеху на три буквы и покинул студию. Причиной конфликта стали разногласия по теме системы проведения чемпионата России.
Возвращение Роналду в «МЮ» и дебют Влашича за «Вест Хэм». Ожидания от 4-го тура АПЛ
«Плеймейкер» представляет четвертый тур Английской премьер-лиги, в центральном матче которого обладатель Кубка страны «Лестер» сыграет с действующими чемпионами из «Ман Сити».
Намутят или нет? Как «Матч ТВ» могут лишить монополии на показ российского футбола
Российская Премьер-Лига отвергла приоритетное предложение холдинга «Газпром-Медиа», в который входит федеральный канал «Матч ТВ», о новом телевизионном контракте. Лига выставит права на тендер с непредсказуемым исходом.
Хэмилтон возьмет реванш, Перес прервет черную полосу. Расклады и ставки на Гран-при Италии
10 - 12 сентября Италия второй раз в нынешнем сезоне примет Гран-при «Формулы-1»: теперь соревнования пройдут на легендарном автодроме в Монце. «Плеймейкер» оценивает шансы гонщиков и команд.
7-й тур РПЛ уже без Канделаки: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о седьмом туре, которым возобновится чемпионат после паузы на игры сборной в отборе к ЧМ-2022 и ухода с поста генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Пробежка для Матыцина, Стратегия для Мишустина… Олимпиада — для Казани? Как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»
В четверг 9 сентября фактически была исчерпана рабочая программа IX Международного форума «Россия – спортивная держава», и этот день в столице Татарстана был насыщен не только круглыми столами и панельными дискуссиями.
«Спартак» впервые проиграл. Но красиво — и лучшему клубу КХЛ
В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» дома победил «Спартак» (2:1), сохранив лидерство в таблице.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика