Когда в ударе армейские «большевики» и «меньшевики». ЦСКА одержал победу над «Локомотивом»

Лишившись шести игроков основного состава, армейцы благодаря ударной работе спецбригад сумели одолеть железнодорожников 3:1. Команда из Ярославля, провалив дебют матча, не смогла отыграться и потерпела третье поражение подряд.

В заявке на матч болельщики армейцев не увидели ни Михаила Григоренко, ни Константина Окулова, ни Богдана Киселевича, ни еще нескольких игроков основы. Все они получили травмы. А центрфорвард Андрей Светлаков сидит на трибуне с рукой, висящей на фиксирующей повязке. Эта «бандитская пуля» с предсезонки. Григоренко получил повреждение на раскатке в Казани. Без лидера атака красно-синие вытащили принципиальный матч (2:1ОТ). Три победы после неудачи м игре за Кубок открытия (0:4 в Балашихе) вселили в поклонников ЦСКА оптимизм.

От «Локомотива» после поражений от СКА (по буллитам) и минского «Динамо» (3:4) ждали огня. Но…

Гостей подкосили спецбригады — они пропустили две быстрые шайбы в меньшинстве в течение 28 секунд и не смогли их отквитать. Хотя в третьем периоде трижды подряд разыгрывали лишнего. Главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка перепробовал три варианта бригад большинства, выпустив даже Александра Полунина, но тщетно.

Правда, в равных составах гости не уступили, что не преминул отметить после финальной сирены Скаблека. На пресс-конференции он будто оправдывался, выглядел растерянным и подавленным.