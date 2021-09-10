«Нам нужна хотя бы какая-то мусорная победа». Что говорили участники матча ЦСКА – «Локомотив»

После завершения хоккейного матча участники встречи поделились впечатлениями и подвели итог.

Главный тренер ярославцев Андрей Скабелка рассказал о том, почему его команда не смогла переломить ход встречи:

«Плохое начало, получили шесть минут удалений, пропустили две шайбы. Начали приходить в себя, но третий гол подкосил. Ребята старались, но перевес в счете был слишком большим. Второй период полностью был под контролем, но результативно провести его не смогли. Ребята много времени проводили на льду, нужно было дать им отдохнуть. Но и в третьей бригаде у нас есть мастеровитые ребята. Почему перетасовал звенья? Когда ты проигрываешь с таким счетом, нужно что-то менять. Настораживают ли три поражения подряд? Поражения были разные. С Питером хорошая игра была, с Минском не все получилось – там день памятный наложил отпечаток. Сегодня команда проделала хорошую работу, в равных составах играли неплохо».

Наставник ЦСКА Сергей Федоров отдал должное сопернику и поделился эмоциями от матча:

«Быстрая, хорошая игра. Отличный соперник, который играет в похожем с нами стиле – агрессивно, напористо. У нас опять травмы, играли короткой лавкой. Есть ли какая-то закономерность в травмах игроков ЦСКА? Это эпизоды, игра от ножа и самопожертвование. Это наши эмоции и желание побеждать. Мы не ожидали такого. Команда проделала большой пласт работы. Имеет ли возможность Матвей Гуськов закрепиться в основе, когда вернутся травмированные? Он показывает зрелый хоккей, я желаю ему продолжать в том же духе – время покажет. Определились ли с первым номером в воротах? У нас есть график их выхода, но все пока не точно. Будем смотреть на то, как парни восстанавливаются, на другие аспекты».