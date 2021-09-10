ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Нам нужна хотя бы какая-то мусорная победа». Что говорили участники матча ЦСКА – «Локомотив»
10 сентября 23:27
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

«Нам нужна хотя бы какая-то мусорная победа». Что говорили участники матча ЦСКА – «Локомотив»

Пятничное противостояние на «ЦСКА-Арене» между столичными армейцами и ярославским «Локомотивом» завершилось победой хозяев. Подопечные Сергея Федорова обыграли железнодорожников со счетом 3:1.

После завершения хоккейного матча участники встречи поделились впечатлениями и подвели итог.

Главный тренер ярославцев Андрей Скабелка рассказал о том, почему его команда не смогла переломить ход встречи:

«Плохое начало, получили шесть минут удалений, пропустили две шайбы. Начали приходить в себя, но третий гол подкосил. Ребята старались, но перевес в счете был слишком большим. Второй период полностью был под контролем, но результативно провести его не смогли. Ребята много времени проводили на льду, нужно было дать им отдохнуть. Но и в третьей бригаде у нас есть мастеровитые ребята. Почему перетасовал звенья? Когда ты проигрываешь с таким счетом, нужно что-то менять. Настораживают ли три поражения подряд? Поражения были разные. С Питером хорошая игра была, с Минском не все получилось – там день памятный наложил отпечаток. Сегодня команда проделала хорошую работу, в равных составах играли неплохо».

Наставник ЦСКА Сергей Федоров отдал должное сопернику и поделился эмоциями от матча:

«Быстрая, хорошая игра. Отличный соперник, который играет в похожем с нами стиле – агрессивно, напористо. У нас опять травмы, играли короткой лавкой. Есть ли какая-то закономерность в травмах игроков ЦСКА? Это эпизоды, игра от ножа и самопожертвование. Это наши эмоции и желание побеждать. Мы не ожидали такого. Команда проделала большой пласт работы. Имеет ли возможность Матвей Гуськов закрепиться в основе, когда вернутся травмированные? Он показывает зрелый хоккей, я желаю ему продолжать в том же духе – время покажет. Определились ли с первым номером в воротах? У нас есть график их выхода, но все пока не точно. Будем смотреть на то, как парни восстанавливаются, на другие аспекты».

Молодой нападающий ЦСКА Матвей Гуськов забивает уже второй матч подряд:

«Это непередаваемые эмоции. Я всегда стараюсь помогать команде. Каждый матч для меня – возможность проявить себя, принести пользу. Спасибо ребятам, что отдают такие пасы. Конечно, подкалывают – типа, что сегодня съел, что опять забил? У нас позитивный, дружный коллектив. Эмоции после гола? Я знал, где сидит моя семья, и, когда забил, оказался именно в том углу – увидел их лица, радость. Они всем сердцем болеют за меня».

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков предположил, что поможет его команде прервать серию поражений:

«Уже какую игру мы начинаем плохо. Видимо, где-то глубоко это сидит. Нужно смотреть видео, разбираться. Нужно улучшать большинство, меньшинство. «Пять на пять» играли хорошо, но нужно прибавлять. Сегодня было много удавлений за шесть полевых – это потеря концентрации. Кроме того, ЦСКА – быстрые, где-то мы могли не успеть за ними. Какая атмосфера в команде? Поражения оптимизма нам не придают. Нам нужна хотя бы какая-то мусорная победа, чтобы перешагнуть полосу неудач и пойти дальше».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нефтехимик" одержал волевую победу над "Сибирью"Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместеСКА уступил "Автомобилисту"Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовУткин отреагировал на уход Канделаки с «Матч ТВ»Долгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью Авериной
Лимиту в нашем футболе быть. Но зачем было затевать спор, не узнав мнения Путина?
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России взорвал - по крайней мере, для нашего футбольного мира - информационную бомбу, выступив резко против снятия лимита на легионеров.
«Стеклянную челюсть никто не отменял». Валуев — о бое Тищенко против Кудряшова
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиян Евгения Тищенко и Дмитрия Кудряшова.
«Златичанин — хороший этап на пути к реваншу против Хейни». Прогноз Валуева на бой Абдуллаева
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиянина Заура Абдуллаева.
Весенне-осеннее обострение. Как два комментатора чуть не подрались в эфире из-за споров о русском футболе
Популярный ютуб-канал «Андронов vs Шмурнов» может быть закрыт после очередного выпуска, который прервался на том, что Александр Шмурнов швырнул бейсболку в лицо Алексею Андронову, послал коллегу по цеху на три буквы и покинул студию. Причиной конфликта стали разногласия по теме системы проведения чемпионата России.
Возвращение Роналду в «МЮ» и дебют Влашича за «Вест Хэм». Ожидания от 4-го тура АПЛ
«Плеймейкер» представляет четвертый тур Английской премьер-лиги, в центральном матче которого обладатель Кубка страны «Лестер» сыграет с действующими чемпионами из «Ман Сити».
Намутят или нет? Как «Матч ТВ» могут лишить монополии на показ российского футбола
Российская Премьер-Лига отвергла приоритетное предложение холдинга «Газпром-Медиа», в который входит федеральный канал «Матч ТВ», о новом телевизионном контракте. Лига выставит права на тендер с непредсказуемым исходом.
Хэмилтон возьмет реванш, Перес прервет черную полосу. Расклады и ставки на Гран-при Италии
10 - 12 сентября Италия второй раз в нынешнем сезоне примет Гран-при «Формулы-1»: теперь соревнования пройдут на легендарном автодроме в Монце. «Плеймейкер» оценивает шансы гонщиков и команд.
7-й тур РПЛ уже без Канделаки: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о седьмом туре, которым возобновится чемпионат после паузы на игры сборной в отборе к ЧМ-2022 и ухода с поста генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Пробежка для Матыцина, Стратегия для Мишустина… Олимпиада — для Казани? Как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»
В четверг 9 сентября фактически была исчерпана рабочая программа IX Международного форума «Россия – спортивная держава», и этот день в столице Татарстана был насыщен не только круглыми столами и панельными дискуссиями.
«Спартак» впервые проиграл. Но красиво — и лучшему клубу КХЛ
В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» дома победил «Спартак» (2:1), сохранив лидерство в таблице.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика