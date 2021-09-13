Героям Кубка Канады-81 – государственные награды! Штрихи к нашей исторической победе

Много спекуляций вокруг персоны Валерия Харламова, погибшего через два дня после вылета команды за океан. Тренер Виктор Тихонов отцепил Легенду №17 не сразу, а после четырех выставочных матчей со шведами и финнами, в трех из которых Харламов выходил в звене с Игорем Ларионовым и Сергеем Макаровым. Заменив получившего сотрясение мозга Владимира Крутова. Видимо, звено с ветераном на левом фланге не выстрелило, к тому же в самый последний момент восстановился Крутов и стал автором самого запоминающегося гола в финале.

В СМИ пишут, что наша сборная провела групповой этап неровно. Неправда: после ничьей на старте со сборной Чехословакии советские хоккеисты от игры к игре наращивали мощь. А как же поражение 3:7 от Канады? Не стоит обращать внимание на счет, в третьем периоде стояла ничья 2:2, а потом хозяева воспользовались ошибкой защитника Владимира Зубкова и забросили в ворота Владимира Мышкина 5 шайб за 7 минут.

Коллега Виталий Славин и не только считают, что счет 8:1 не по игре, полматча канадцы возили советскую команду, в игре ее держал Третьяк. Мнение Фетисова о том, что подавляющее число бросков по нашим воротам были с периметра и не доставили головной боли вратарю такого класса, надо делить на 10.

Чем 40-летие победы в КК-81 отличается от ее 30-летия? Оказывается, есть отличия. В оценках участников тех событий. С удивлением услышал, а потом и прочитал слова Вячеслава Фетисова: мол, заслуга вратаря Владислава Третьяка в разгроме канадцев в финале (8:1) раздута, Сергей Шепелев – вот главный герой финала, а также полуфинала (4:1). Напомним, центрфорвард «Спартака» забил два гола чехословакам и три – «Кленовым листьям».

Наша команда не испытывала дефицит в опытных игроках. Ее капитаном стал 32-летний Валерий Васильев, в составе был его одноклубник и ровесник Александр Мальцев. Оба, кстати, двукратные олимпийские чемпионы. О Третьяка мы уже рассказали. Их поддерживали другие олимпионики Инсбрука-1976 – защитник Сергей Бабинов, нападающие Сергей Капустин, Виктор Шалимов, Виктор Жлуктов. А также вице-чемпионы Лейк-Плэсида-1980 Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Владимир Голиков, Александр Скворцов, Мышкин. Ирек Гимаев брал Кубок Вызова-1979 завоевал золото ЧМ-1979, Сергей Шепелев и юный Андрей Хомутов – ЧМ-1981. Титулами не мог похвастать только Зубков, незадолго до Кубка Канады перешедший из «Спартака» в ЦСКА, причем не без скандала.

Мальцев до полуфинала не доиграл, получив травму. Канадцы потеряли силового форварда Жильбера Перро, который сломал ногу в матче со шведами в столкновении за воротами с… Уэйном Гретцки. Распалась их связка, наводившая ужас на соперников.

Финал показали не в прямом эфире, а вечером следующего дня. Когда все уже знали счет. Получив от Крутова пятый гол (забит в меньшинстве!), хозяева развалились и без оглядки побежали спасать Канаду. Для президента НХЛ эти 1:8 стали ударом по репутации лиги, организатор же Кубков Канады Алан Иглсон потирал руки – поражение хозяев стало гарантом жизни супертурнира. Даже при кошмарной посещаемости: на Кубке Канады-1981 был сыгран всего один матч с аншлагом – конечно, финал в монреальском «Форуме».

Тренер хозяев Скотти Боумэн сильно переживал фиаско в финале. Это была вторая пощечина от советской сборной, первая – эти 0:6 в Кубке Вызова-1979 (тогда он возглавлял сборную НХЛ).

Досталось и Гретцки, хотя он еще не считался главной звездой «Кленовых листьев», а одной из. Наряду с Брайном Тротье, Майком Босси, Ларри Робинсоном, Дени Потвеном (капитаном сборной), уже стареющим Ги Ляфлером… Уэйна попеняли отлучкой накануне финала к дантисту, к которому он повез свою невесту.

Именно в Монреале мэтр Анатолий Тарасов назвал Макаров неколхозничком – за то, что тянут оделяло на себя. После финала великий тренер, принятый к тому времени в Зал хоккейной славы в Торонто, взял свои слова назад.

С тех пор наша сборная больших турниров (с участием всех сильнейших игроков мира) не выигрывала. Чехи и шведы побеждали на Олимпиаде – в Нагано-1998 и Турине-2006. Американцы – на Кубке мира-1996.

Однако никаких наград-регалий герои Кубка Канады-1981 не удостоились. 1 декабря, в День хоккея, их будут чествовать в Музее хоккея, вручат перстни. Уже ушли в мир иной Васильев, Крутов, Капустин, Скворцов.

Весной 2011 года, десять лет назад, осчастливили орденом Дружбы всех двукратных олимпийских чемпионов. С чего бы? Ответ наверняка знает Валерий Брагин, выигравший в Баффало молодежный чемпионат мира. Та победа произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая главного.

Для кавалера всех олимпийских медалей (два золота, серебро и бронза) защитника Игоря Кравчука, отмечающего сегодня 55-й день рождения, орден Дружбы стал второй наградой. Первую – медаль «За трудовую доблесть» - ему вручили после победы на Олимпиаде-1988 в Калгари.

Так почему бы не отметить на государственном уровне триумфаторов Кубка Канады-1981? Думается, победить в таком турнире, да еще на родине хоккея, было куда сложнее, чем на Олимпийских играх в Саппоро-1972, Инсбруке-1976, Сараеве-1984, Калгари-1988…