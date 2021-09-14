Валерий Брагин: После того, как мы повели в счете, сыграли на результат

- Как грамотно вы используете Мичкова, у которого сейчас не так много игрового времени, как хотелось бы? - С ним аккуратно надо. После каждого матча мы смотрим на его состояние. Поэтому он и имеет столько времени.

- Юханссон сделал сухарь. Как вам его игра? - Он уже освоился давно. Он здорово работал на предсезонке, сейчас выходит на свой уровень, и игра показала, что он находится в хорошем тонусе.

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Брагину. - После двух поражений нам важен был результат. Поэтому после того, как мы повели в счете, сыграли на результат.

- Мичкова планируете держать в основной команде и давать ему время, пусть и в четвертом звене, или он будет опускаться в другие лиги?

- Пока держим его здесь. С ним надо аккуратно работать и отслеживать тренировки, чтобы он в руках был. Может быть какие-то игры он проведет.

- Радует, что у вас Хуснутдинов играет в первом звене. Не было мысли ставить его в центр или пока он еще слишком молод?

- У него проблемы на вбрасывании и ему надо над этим работать.

- Воробьев насколько хорош в этом? Он выиграл пять вбрасываний из пяти?

- Он неплох.

«СОПЕРНИК ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ НАШИМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ»

- Сегодня мы допустили индивидуальные ошибки. Сразу же соперник воспользовался этим, а потом хотели отыграться и не все получалось. Матч закончился поражением. Разберемся, - рассказал Миронов.

- Эпизод с Мамкиным - это несчастный случай или ошибка игроки, и насколько он повлиял на матч?

- А вы как считаете? Это несчастный случай. Ошибки есть и будут. Мы все люди. Это курьезный гол. Шайба сошла, потом он хотел пробить, упал, но этот случай стоил нам поражение. Но ребята старались. Никаких претензий к ним нет.

- Это просто потеря координации?

- Просто шайба сошла с крюка. Он хотел выправить этот момент и упал. Лед скользкий.

- Почему Данск играл, а не Карасиков, который до этого выглядел уверенно?

- Разве он плохо отыграл? В моменте со вторым голом был отличный бросок. Попал в паутинку. Это не ошибка вратаря, а не очень грамотная игра нападающих в меньшинстве. Бросок был шикарный. Не знаю, как ой вратарь вытащил бы.

- Красиков не давал повода для смены.

- Он пять игр отыграть. Все устают, график тяжелый. С тренером вратарей так решили. Данск очень уверенно отыграл.

- «Спартак» впервые в сезоне не забил. Чем это можете объяснить?

- Было много у нас моментов, но подвела реализация. Могли три - четыре шайбы забросить, но был не наш день. Ничего страшного.

- Не хватало Лехтеря. Что случилось?

- У него микротравма. Надеюсь, к следующей игре будет готов. Врачи колдуют. Если к ЦСКА не будет готов, выставим молодых ребят.

- Пономарев периодически играет, но не много. Каким видите его развитие?

- Нужна практика. Пока не все у него получается, хотя желание огромное. Иногда перехлестывают эмоции, и он делает ошибки, которые не нужно делать. С опытом это придет.

- Рылов уже начал восстанавливаться. Ждете его в основе?

- Ждем его. Он много пропустил. Должен набрать форму. В «Химике» сыграл два мата. Завтра будет с нами тренироваться. А там все от формы зависит.

- Он нормально воспринял командировку в ВХЛ?

- Он понимает, что лечился полтора месяца, и кондиции и у любого игрока в его случае будут на низком уровне. Это нормальная рабочая ситуация.

- Усиление еще будет? Может, Ковальчук?

- Это вопрос к руководству. Если будет усиление, мы будет только рады. Руководство следит за рынком, если будет что-то хорошее, будет, то усилимся.

- Раздевалка нуждается в дядьке-наставнике, таком, как Ковальчук?

- Это лидер. Если бы он был у нас , была бы большая концентрация на игру. У нас и сейчас хороший коллектив, все играют друг за друга. Если Илья согласиться, для нас это будет большой плюс.

- Вы рассчитывали сильно стартовать в сезоне, ведь будет длительная олимпийская пауза?

- Мы готовились к сезону так, как считали нужным. У нас был план, который мы выполнили и подготовились хорошо. Не смотрим, сколько игр мы выиграли. Каждую игру ребята хотят выигрывать, не важно, какой у нас соперник. Мы рады, что ребята хотят побеждать.

- Впервые «Спартак» за много лет выходил в качестве команды, которая была выше в таблице, чем СКА. Вы использовали этот момент в качестве мотивации?

- У нас ребята выходят на каждый матч играть на победу. Неважно, какой соперник, и кто на каком месте. Команда готовится к матчу на все сто процентов. Задача одна - победить. А кто на каком месте - неважно, тем более в начале сезона некоторые команды под нагрузками.

- Не очень типично было видеть жесткую борьбу для КХЛ. Не было расчета на то, что у СКА много молодых ребят, и они потеряются в такой жесткой борьбе?

- Нет. Это нормально, боевой хоккей. Сегодня ребята показали, что мы требуем, играть в силовой жесткий хоккей, но без грязи и грубости. Это работа каждого хоккеиста - выполнение тренерского задания.