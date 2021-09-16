Плотников вытащил дерби. ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря хет-трику новичка

Новая домашняя арена «Спартака» - «Мегаспорт» — вряд ли вызывает у Сергея Федорова положительные воспоминания. Девять лет назад на этом льду ЦСКА не удержал перевес 2:0 в армейском дерби и уступил СКА 2:4. Хет-триком тогда разразился капитан питерцев Илья Ковальчук.

Ныне молва продолжает сватать его в «Спартак», где Легенда №17 современности начинал большую карьеру. Как же его не хватало в сегодняшнем дерби. Как и ведущего центрфорварда Йори Лехтеря. У него микротравма. По словам наставника красно-белых Бориса Миронова, финн на подходе, но боль еще стихла, поэтому нападающего решили поберечь.

Первый период прошел в зоне красно-синих. Но пробить кандидата в сборную Ивана Федотова хозяева не смогли. Гости же остротой у владений Оскара Данска не запомнились. А после перерыва три шайбы подряд влетели в ворот спартаковцев. 0:3 — катастрофа? Красно-белые решительно ответили «нет».

А зажег потушенный было пожар у владений Федотова 25-летний форвард Илья Талалуев. Он отвоевал шайбу в средней зоне, пересек синюю линию, объехал опустившегося на лед защитника Артема Блажиевского и с ближнем бою заставил капитулировать непробиваемого до этого двухметрового Федотова.

В начале третьего периода «Спартак» восстановил равновесие: отличились тот же Талалуев и плоть от плоти спартаковской Александр Хохлачев, которому с матчи против ЦСКА не очень-то удавались.

Неужели повторится история предыдущего матча армейцев, когда они ухитрились растранжирить перевес над «Барысом» (3:6), пропустив в течение нескольких минут три шайбы? Вели 2:0, потом 2:1…

Но подопечные Сергея Федорова решили не наступать на старые грабли и отодвинули игру из своей зоны. Веское слово сказал капитан ЦСКА Сергей Андронов, откопав шайбу на пятачке и добив ее в сетку. Рядом находился молодой Матвей Гуськов, отличающийся результативностью в последних матчах. Первый период он начинал в звене с Лукаксом Валльстремом и Антоном Слепышевым, а заканчивал рядом с Андроновым.

Рокировка Гуськов — Никита Сошников, проведенная Федоровым после первого периода, сработала. Пятая шайба влетела в пустые ворота. Ее автор, Плотников, даже взялся за голову: мол, что же я натворил. «Натворил» он хет-трик, первый в карьере. Осенью 2012 года Плотников в форме ярославского «Локомотива» настрелял 4 (2+2) очка в матче с ЦСКА с ЛДС на Ленинградском проспекте и попал на заметку главному тренеру сборной Зинэтуле Билялетдинову. После игры журналисты намекнули автору хет-трика на возвращение в сборную, напомнив ему отлучение от олимпийского состава Пхенчхана-2018 не по игровым причинам.

Победа 5:3 добавила Федорову вистов. Победу в первом официальном дерби, тем более над «Спартаком», нельзя недооценивать. Тем более что на посту главного менеджера клуба ЦСКА в стартовом матче чемпионата-2012/13 уступил дома «Спартаку» 0:1. Красно-синими тогда руководил Валерий Брагины, ныне главный тренер СКА и сборной России. После матча Федоров признался, что его команду подкосила «пара ненужных удаления». А Плотников в ответ на вопрос о своей «токсичности» в «Магнитке» лишь развел руками. Скромно держался перед диктофонами и телекамерами автор дубля Талалуев.

- Илья, как изменился ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном?

- Сильно, очень сильно. Дают играть, а раньше не давали.

Теперь ЦСКА отправляется в выездное турне на Урал: Екатеринбург — Нур-Султан — Челябинск — Магнитогорск. Лазарет армейцев постепенно пустеет. Сегодня вернулись в строй Константин Окулов и Сошников. На подходе Михаил Григоренко.

СТАТИСТИКА

«Спартак» — ЦСКА — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2).

Голы: Талалуев-2, Хохлачев — Плотников-3, Валльмарк, Андронов