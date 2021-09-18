Просто потратили время. Гусев и другие наши игроки, которым не надо было уезжать за океан

Нападающий из системы «Ак Барса» подался за океан в 17 лет. Три сезона в WHL – и с каждым новым – несомненный прогресс: количество набранных очков возрастало чуть ли не вдвое, по итогам сезона-2015/16 Фазлеев с 71 очком – лучший бомбардир «Калгари Хитмен». Вообще 2016-й стал для Раделя очень удачным. Он начался с завоевания серебра на молодежном чемпионате мира (помните камбэк команды Валерия Брагина и проигрыш финнам в овертайме), а продолжился заключением контракта новичка с «Филадельфией», задрафтовавшей Фазлеева в 6-м раунде драфта-2014, и дебютом в AHL за «Лихай Вэлли».

Ладно, если бы эта борьба велась по четким и понятным правилам. Нередко это не так. Алгоритм поведения знакомый: «Парень, ты хорош, получишь свой шанс обязательно, мы на тебя рассчитываем». Но когда дело доходит до конкретики, хороший парень остается в низших лигах, контракт с клубом НХЛ, казавшийся таким близким, все отдаляется, а потом перспективы становятся и вовсе туманными. Вот несколько последних случаев, когда российские игроки, отправившись за мечтой, столкнулись с вовсе не радужной действительностью.

Если уж за океаном так относятся даже к олимпийскому чемпиону, обладателю ассистентского рекорда КХЛ – то чего ждать более молодым ребятам. НХЛ – мечта любого игрока, это аксиома. Нередко для ее достижения хоккеисты готовы пойти на необдуманные шаги. Таких историй масса, и вряд ли опыт тех, кто обжегся за океаном, остудит горячие головы молодежи. Попробовать-то надо. Но даже если все продумано, нет сомнений в физической форме, есть обещания с той стороны, отнюдь не всегда этот набор – гарантия успеха. В подавляющем большинстве случаев игрокам приходится окунуться в настоящую борьбу за выживание.

Гусев уехал в Северную Америку два года назад. Со спортивной точки зрения это время стало для него непрерывным хождением по мукам. Сразу же попал в абсолютно несовместимую с его талантом клубную систему «Нью-Джерси», захандрил в реалиях форчекинга и игры в низших звеньях. Когда «Девилз» возглавил канадский консерватор Линди Рафф, этот откровенно начал мариновать одаренного технаря в запасе – предпочитая выпускать своих соотечественников, хоть те и имели скверный «плюс-минус». Не стал спасением весенний переезд Гусева во «Флориду», где такой же консерватор Кенневилль выводил его из состава по любому поводу. И вот теперь пробный контракт – точка, ниже которой падать некуда.

По сути, талантливый нападающий делает ту же ошибку, которую десятки раз допускали его коллеги, как более возрастные, так и более молодые. Он гоняется за энхаэловским журавлем, пытается закрепиться в лиге, которая не очень-то хочет видеть его в своих рядах.

Но потом начались сложности. Тренеры видели Фазлеева только в четвертом звене, с соответствующим временем на льду, креативный форвард отбивался в меньшинстве и полировал лавку. Так продолжалось три сезона. Третий Радель заканчивал уже в Казани, так и не получив шанса в НХЛ. И, хотя сам Фазлеев годы, проведенные за океаном, не считает выброшенными на ветер, но факт остается фактом: вместо прогресса карьера талантливого форварда пошла на спад. Сегодня он выступает в ВХЛ за «Нефтяник» из Альметьевска.

Артем Загидуллин

Вратарь из Магнитогорска решил отправиться в Северную Америку не в столь юном возрасте, как Фазлеев. К моменту отъезда накануне сезона-2019/20 за его плечами было уже более 30 матчей в КХЛ, в том числе и в плей-офф. Голкипера рассматривали как основного сменщика Василия Кошечкина, однако Загидуллин довольно неожиданно отказался подписывать предложенный ему «Металлургом» контракт и уехал в тренировочный лагерь «Стоктон Флэймз», фарм-клуба «Калгари». Сложно сказать, какими были бы перспективы Артема в НХЛ, доиграй лига тот сезон полностью.

Однако коронавирус заставил прервать его, а накануне чемпионата-2020/21 вратарь по приглашению забывшего обиды «Металлурга» вернулся в Магнитогорск – до начала тренировочных лагерей в НХЛ. Проведя 5 матчей за «Магнитку», Загидуллин снова улетел за океан и в феврале нынешнего года дебютировал в НХЛ, заменив Давида Риттиха в матче против «Оттавы» при счете 1:4. Помешать разгрому «Калгари» россиянин не сумел, пропустив две шайбы. Эта игра так и осталась для него единственной за «Флэймз». Нового шанса Загидуллин предпочел не дожидаться, и 13 сентября этого года подписал контракт с «Металлургом». Однако теперь уже большой вопрос, удастся ли ему вернуться на прежние позиции? Кошечкин жив и здоров, Юхо Олкинуора в первых матчах чемпионата выглядит весьма неплохо. Загидуллин же на данный момент заявлен за «Ермак» в ВХЛ.

Матвей Гуськов

Не так давно вице-президенту КХЛ по молодежному хоккею, в прошлом известному защитнику Александру Гуськову пришлось отвечать на очень неудобные вопросы журналистов: как получилось, что сын главного человека Молодежной хоккейной лиги играет за океаном, а не на родине? Действительно, Матвей Гуськов перед сезоном-2018/19 предпочел попытать счастья в Северной Америке, в команде «Лондон Найтс», выступающей в хоккейной лиге Онтарио. Несмотря на то что два сезона подряд Матвей демонстрировал в общем-то неплохие результаты (по 30 очков), сам он остался недоволен ими и инициировал свой обмен в «Норт Бей», последнюю команду по итогам сезона. Однако это обстоятельство игрока не смущало, он был уверен в том, что в новом клубе получит гораздо больше игрового времени. Но вмешалась пандемия, начало чемпионата OHL все время откладывали, и Гуськов «завис».

Летом 2020 года главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов прямо сказал, что пока Гуськов не найдет себе клуб и не будет играть – дорога в сборную на чемпионат мира для него закрыта. Сложно сказать это ли обстоятельство повлияло в итоге на решение Гуськова вернуться, или абсурдное решение руководства OHL запретить силовую борьбу для соблюдения социальной дистанции и общая неопределенность, - факт остается фактом: в начале декабря 2020 года Матвей подписал контракт с ЦСКА. Но было уже поздно: сборная отправилась на ЧМ без него. Несмотря на то, что сейчас Гуськов заявлен на «Звезду», он уже успел проявить себя в КХЛ: 8 сентября этого года забросил первую шайбу (в ворота «Ак Барса»), а спустя два дня отметился голом и в игре против «Локомотива».

Александр Елесин

Еще одна история про то, как за океаном не нашли должного применения сильным сторонам хоккеиста. Александр Елесин вполне мог бы проявить себя в НХЛ, обладая мощнейшим броском и не чураясь жесткой силовой борьбы. Начиналось все вроде бы неплохо. Травма Марка Джиордано дала возможность Елесину дебютировать в «Калгари» в сезоне-2019/20. За четыре матча очков он не набрал. И хотя его игру оценили в целом положительно, по большому счету, проявить себя в полной мере не дали. Большую часть сезона российский защитник провел в фарм-клубе «Калгари» - «Стоктон Флэймз». Не дали ему шанса и в следующем чемпионате.

Интересно то, что, по сути, вытеснил его из состава «Калгари» соотечественник – Никита Нестеров. Летом 2021 года Елесин, отработав двухлетний контракт, решил вернуться на родину в «Локомотив».