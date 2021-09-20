Травмы и «пассажиры»: что мешает «Сибири»?

К седьмому матчу команда Андрея Мартемьянова имела в копилке всего три очка, за которыми стоят одна победа и овертайм. Повод ли для паники? Да, два матча сибиряки провели против маститого московского «Динамо», один против нареченного возможным фаворитом Востока «Трактора», где мастерство явно было на стороне соперника. Однако, в этих играх, не считая московской, «Сибирь» могла и победу вырвать. Почему же она проигрывает тем командам, где должна собирать очки?

Во-первых, «Сибири» мешают травмы. На начало сезона их лазарет был полон. Причем выходят одни, заходят другие - оптимального состава мы еще так и не увидели. Во-вторых, несыгранность.

Из-за первого пункта наработанные сочетания приходится тасовать как карточную колоду. Оправдание ли это? Отчасти, да. Но когда видишь с десяток стопроцентных моментов, где то не могут до шайбы дотянутся, то по пустым воротам попасть встает вопрос о мастерстве. Им пока отличается лишь голкипер Харри Сятери. С вратарем такого уровня можно выигрывать матчи даже средним составом. Просто нужно забивать, и желательно больше одной.

Но сегодня «Куньлунь» обыгран со счетом 1:0. Легионер, впечатлявший своей игрой на предсезонке, «молчал» практически до конца сентября. Антон Ведин завершил быструю атаку хлестким броском под перекладину Александра Лазушина. Для победы этого хватило. «Сибирь» забирает два очка.

«Это была неплохо для выезда, - сказал после матча наставник «Куньлуня» Ивано Занатта, - Действовали дисциплинированно, но в атаке не хватало. Было много шансов реализовать лишнего, но не смогли. Мы играем в три звена. Для атакующих действий нужна энергия. Фактор усталости играет против нас».