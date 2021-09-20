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Травмы и «пассажиры»: что мешает «Сибири»?
20 сентября 19:41
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Сибирь»

Травмы и «пассажиры»: что мешает «Сибири»?

Новосибирцы одержали первую домашнюю победу. Клуб начал отталкиваться ото дна?

К седьмому матчу команда Андрея Мартемьянова имела в копилке всего три очка, за которыми стоят одна победа и овертайм. Повод ли для паники? Да, два матча сибиряки провели против маститого московского «Динамо», один против нареченного возможным фаворитом Востока «Трактора», где мастерство явно было на стороне соперника. Однако, в этих играх, не считая московской, «Сибирь» могла и победу вырвать. Почему же она проигрывает тем командам, где должна собирать очки?

Во-первых, «Сибири» мешают травмы. На начало сезона их лазарет был полон. Причем выходят одни, заходят другие - оптимального состава мы еще так и не увидели. Во-вторых, несыгранность.

Из-за первого пункта наработанные сочетания приходится тасовать как карточную колоду. Оправдание ли это? Отчасти, да. Но когда видишь с десяток стопроцентных моментов, где то не могут до шайбы дотянутся, то по пустым воротам попасть встает вопрос о мастерстве. Им пока отличается лишь голкипер Харри Сятери. С вратарем такого уровня можно выигрывать матчи даже средним составом. Просто нужно забивать, и желательно больше одной.

Но сегодня «Куньлунь» обыгран со счетом 1:0. Легионер, впечатлявший своей игрой на предсезонке, «молчал» практически до конца сентября. Антон Ведин завершил быструю атаку хлестким броском под перекладину Александра Лазушина. Для победы этого хватило. «Сибирь» забирает два очка.

«Это была неплохо для выезда, - сказал после матча наставник «Куньлуня» Ивано Занатта, - Действовали дисциплинированно, но в атаке не хватало. Было много шансов реализовать лишнего, но не смогли. Мы играем в три звена. Для атакующих действий нужна энергия. Фактор усталости играет против нас».

Главный тренер хозяев, Андрей Мартемьянов поблагодарил болельщиков за поддержку и, уже не в первый раз, указал на еще один пункт, мешающий команде выигрывать:

«Всех с первой домашней победой. Стали уделять внимание обороне, пластались пацаны. Реализация хромает. Как оценю игру вышедшего Кручинина? Алексей застоялся, физика сдала. Но для первого матча неплохо сыграл. Связка стрельнула, забили гол. Завтра будем разбирать.

Почему не делают траффика у ворот соперника? Требуем каждый раз. Сейчас мы забиваем голы с мясом, поэтому работа у ворот важна. Сейчас ребята поправятся и появится выбор, и тогда у кого-то могут появиться проблемы с попаданием в состав».

Про тех, кто не выполняет тренерские установки, Мартемьянов говорит не впервые. О «пассажирах» твердят и болельщики. Остается только ждать, когда клуб сможет показать свою игру в том составе, который предполагался изначально. Тогда можно будет полностью оценить потенциал команды. Главное, чтобы было не поздно - в сжатом и разбитом на две части чемпионате терять очки никак нельзя.

источник: «Советский спорт»
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