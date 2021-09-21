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Хоккейный ЧМ-2023 в Питере: обратный отсчет начался
21 сентября 18:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Хоккейный ЧМ-2023 в Питере: обратный отсчет начался

В Санкт-Петербурге состоялась презентация логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Северной столице весной 2023 года. О том, как прошла церемония с участием хоккейных легенд, а также высших руководителей ИИХФ и ФХР – рассказывает «Советский Спорт».

Вице-губернатор города Борис Пиотровский по ходу брифинга назвал Петербург спортивной столицей России. Можно согласиться – в том смысле, что турниры с приставкой «топ» в последние годы действительно проходят именно на берегах Невы. Летом Северная столица принимала матчи футбольного Евро-2020. А менее чем через два года, в мае 2023-го, там пройдет чемпионат мира по хоккею.

Подготовка к турниру идет полным ходом. Главный аспект – строительство нового ледового дворца, который будет самым большим в мире. А во вторник в одном из лучших отелей города был презентован логотип ЧМ-2023. Церемония прошла с участием хоккейных VIP-персон – президента ИИХФ Рене Фазеля, президента ФХР Владислава Третьяка, первого вице-президента федерации Романа Ротенберга и легендарного Павла Буре, который занимает пост спецпредставителя ФХР по международным делам. И в субботу будет участвовать в выборах как кандидат от России в члены Совета ИИХФ.

Фазель по традиции начал свое выступление по-русски, без намека на акцент произнеся фразу «Дорогие друзья!».

- Для меня очень важно, что свой последний Конгресс в роли главы ИИХФ я провожу в Петербурге. Впервые я был тут еще в 1983-м, когда город еще назывался Ленинградом, - вспомнил президент ИИХФ. - И каждый раз, возвращаясь сюда, я испытываю особые чувства. Я люблю этот город. За что – не объяснишь в двух словах, но тут особая атмосфера и удивительная красота. Я очень рад, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Петербурге.

Никогда не забуду мировое первенство 2000 года, которое открывал Владимир Владимирович Путин. А в 2023-м турнир вернется в город, но уже на арену совсем нового поколения – самую большую в мире. Важно, что на ЧМ-2023 страну-хозяйку будет представлять не «команда ОКР», а именно сборная России – с флагом, гимном и всеми своими суперзвездами. Это будет фантастический чемпионат, с величественной праздничной атмосферой. С нетерпением жду ЧМ-2023, а также молодежные мировые первенства, которые через два года тоже пройдут в России. Ваша страна великолепно справляется с организацией таких мероприятий. Великолепно справится и Санкт-Петербург. Желаю России удачи».

Павел Буре вспомнил о том, какие впечатления оставили домашние чемпионаты мира в его душе. «Это событие, которое запоминается на всю жизнь миллионам жителей страны-хозяйки. Поделюсь своими впечатлениями. В 1979-м мировое первенство проводилось в Москве и впечатления от этого большого события я пронес через десятилетия. Ворота нашей сборной блистательно защищал Владислав Александрович Третьяк. В нападении солировали хоккеисты, на которых я равнялся, на которых мечтал быть похожим – Михайлов, Харламов. Я, восьмилетний мальчишка, смотрел хоккей и мечтал когда-то оказаться на их месте.

А в 1986-м уже посчастливилось поучаствовать в московском чемпионате мира. Вы же знаете эти шоу, когда подростки катаются с флагами и участвуют в торжественных церемониях. Так вот, одним из этих подростков на льду был я. Помню, как долго мы репетировали эти элементы».

Роман Ротенберг напомнил, что у Санкт-Петербурга богатый опыт приема хоккейных турниров высшего уровня:

- Чемпионат мира пройдет в нашей стране в восьмой раз и в третий раз – в Санкт-Петербурге. В 2016-м часть матчей ЧМ была в Северной столице. Все гости и участники из разных стран остались в восторге от обстановки на турнире. А в 2023-м город станет единоличным хозяином мирового первенства. Спасибо ИИХФ за то, что Россия получила право провести этот турнир. Он будет еще лучше, чем в 2016-м! Это вызов для нас, но все занимаются подготовкой к ЧМ с огромным воодушевлением.

Шторы, скрывающие от гостей церемонии логотип ЧМ-2023, открывали все вместе. Третьяк с Ротенбергом взялись за веревку с левой стороны, Фазель и Буре – с правой. Президент ФХР скомандовал «раз, два, три» - и под вспышки фотокамер логотип стал достоянием мира.

Его дизайн сделан на основе творчества Казимира Малевича – отечественного художника, который знает весь мир. Символично, что Малевич жил и работал как раз в Петербурге, - объяснил Владислав Третьяк. - Логотип стал оригинальным решением, надеюсь, он всем понравится. Традиционные варианты вроде медведей, лаек и прочих симпатичных зверей мы уже использовали на предыдущих чемпионатах мира. Теперь – свежий подход.

Что ж, решение с логотипом действительно интересное. С точки зрения маркетинга, продаж атрибутики и возможностей обыграть символику турнира авангардный дизайн может оказаться очень перспективным. Тем более что тема эта на зарубежных рынках модная.

А работа Конгресса ИИХФ в Питере только начинается. В ближайшие дни состоятся гала-матч в честь уходящего президента Фазеля и выборы нового главы международной федерации.

источник: «Советский спорт»
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