В командировку! В плацкарте! «Амур» пытается уволить главного тренера Воробьева

Сегодня «Амур» на матч в Санкт-Петербурге со СКА вывел Михаил Кравец, только-только назначенный старшим тренером команды из Хабаровска. Почему старший? Да потому что главный, Владимир Воробьев, не ушел в отставку и требует компенсацию за раннее расторжение контракта. Стороны к консенсусу по финансовому вопросу не пришли. Воробьев ходит в клубный офис и проводит в нем 9-часовой рабочий день – с 9 утра до 7 вечера, с обеденным перерывом. Если не явится, то рискует быть уволенным за прогулы по статье трудового кодекса.

К слову, Воробьев в бытность главным тренером московского «Динамо» не был уволен, а перемещен в помощники своего сменщика Владимира Крикунова из-за увесистой компенсации за расторжение контракта.

Ситуация эта не нова, не оригинальна в системе координат КХЛ. Помнится, подобным способом увольняли из подмосковного «Атланта» Федора Канарейкина, который в 2007 году приводил «Магнитку» к чемпионству. Лишившись Евгения Малкина, сбежавшего в августе 2006-го в «Питтсбург». Приняв команду из Магнитогорска после отставки канадца Дэйва Кинга в сентябре 2006-го.

Федор Леонидович писать заявление по собственному желанию не пожелал. Тогда его перевели на жесткий график – он приходил на работу и уходил, как большинство рядовых сотрудников клуба.

Но это не все. Канарейкин не нарушал трудовую дисциплину, продолжая получать зарплату главного тренера за протирание штанов на рабочем месте. Тогда его решили послать в командировку. В тмутаракань. Купили билет в плацкартный вагон, место – боковушка рядом с туалетом. В старых поездах такое путешествие – испытание не из приятных. Заслуженный тренер его выдержал.