В командировку! В плацкарте! «Амур» пытается уволить главного тренера Воробьева

Сегодня «Амур» на матч в Санкт-Петербурге со СКА вывел Михаил Кравец, только-только назначенный старшим тренером команды из Хабаровска. Почему старший? Да потому что главный, Владимир Воробьев, не ушел в отставку и требует компенсацию за раннее расторжение контракта. Стороны к консенсусу по финансовому вопросу не пришли. Воробьев ходит в клубный офис и проводит в нем 9-часовой рабочий день – с 9 утра до 7 вечера, с обеденным перерывом. Если не явится, то рискует быть уволенным за прогулы по статье трудового кодекса.
К слову, Воробьев в бытность главным тренером московского «Динамо» не был уволен, а перемещен в помощники своего сменщика Владимира Крикунова из-за увесистой компенсации за расторжение контракта.
Ситуация эта не нова, не оригинальна в системе координат КХЛ. Помнится, подобным способом увольняли из подмосковного «Атланта» Федора Канарейкина, который в 2007 году приводил «Магнитку» к чемпионству. Лишившись Евгения Малкина, сбежавшего в августе 2006-го в «Питтсбург». Приняв команду из Магнитогорска после отставки канадца Дэйва Кинга в сентябре 2006-го.
Федор Леонидович писать заявление по собственному желанию не пожелал. Тогда его перевели на жесткий график – он приходил на работу и уходил, как большинство рядовых сотрудников клуба.
Но это не все. Канарейкин не нарушал трудовую дисциплину, продолжая получать зарплату главного тренера за протирание штанов на рабочем месте. Тогда его решили послать в командировку. В тмутаракань. Купили билет в плацкартный вагон, место – боковушка рядом с туалетом. В старых поездах такое путешествие – испытание не из приятных. Заслуженный тренер его выдержал.
Тогда руководство клуба решило устроить ему экзамен на чин. В переводе на русский – на соответствие служебному положению. Начали собирать комиссию экзаменационную профессионалов. Предложили войти в нее одному знакомому автора этих строк, занимающего хоккейной наукой. Тот отказался: «Зачем это цирк?».
И все-таки здравый смысл восторжествовал, стороны договорились полюбовно. Чего хочется пожелать Воробьеву и «Амуру». Думается, до экзамена на чин не дойдет.
А Кравец, два предыдущих сезона руководивший с переменным успехом «Витязем», дебютировал в своем родном городе. Его новая команда уступила 1:5 СКА, с которым нападающий Кравец в 1987 году завоевал бронзовые медали союзного чемпионата. Поверьте, в те времена это было посложнее, чем выиграть в 2017-м Кубок Гагарина.
Единственное, «тигры» подпортили настроение голкиперу хозяев Ярославу Аскарову. Свою премьеру в нынешнем сезоне он хотел отметить «сухарем», однако дальневосточники распечатали его ворота.
Ныне 19-летний голкипер, участник двух молодежных чемпионатов мира, не в фаворе. СКА покинул тренер вратарей Рашит Давыдов, в чьих заботливых руках Аскаров прогрессировал. Теперь с вратарями клуба работает швед, он же и в сборной России. Аскаров не играл в плей-офф КХЛ, не попал на ЧМ-2021. Словом, притормозил в развитии. Но успел стать мужем. По примеру Владислава Третьяка, сыгравшего свадьбу в августе 1972-го, в 20 лет. Ярославу осталось только повторить карьеру лучшего игрока (и, конечно, вратаря) XX века.
P.S. Из результатов вторника отметим первое поражение лидера Восточной конференции «Салавата Юлаева», уступившего в Череповце «Северстали» 1:2. А на Западе без потерь очков идет московское «Динамо», одолевшее дома рижских одноклубников 4:1. Главный бомбардир чемпионата Вадим Шипачев обогатил личный счет на 2 (1+1) балла, теперь в его активе 16 (8+8) очков.