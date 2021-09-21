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Иван Игумнов: Рад, что забросил первую шайбу, а то уже начал психовать
21 сентября 23:15
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК "Динамо" Москва

Иван Игумнов: Рад, что забросил первую шайбу, а то уже начал психовать

После матча московского и рижского «Динамо» (4:1) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Алексей Кудашов и Сергей Зубов, а также нападающий москвичей Иван Игумнов.

- Как прокомментируете игру? – вопрос Игумнову.
- Выиграли, взяли два очка, хорошо отыграли. Правда, с Ригой всегда наряженные игры получаются. Два периода мы навязывали свой хоккей, и в третьем сделали свое дело.

- Второй период не задался. Есть объяснение этому?
- Любой период может не получиться.

- Вы сказали, что матчи с рижским «Динамо» получаются сложными. Держали это в голове перед игрой? Почему в двух периодах не было таких высоких скоростей, как в третьем?
- Настраивались также, и ничего другого не держали в голове. Но что-то не получалось из того, что мы хотели видеть. Но мы продолжали гнуть свою линию и додавили в третьем периоде.

- Вы забросили первую шайбу в этом сезоне. Насколько ожидали ее, и какие эмоции вас переполняют в связи с этим?
- Долго ждал - семь игр. Хорошие эмоции, здорово, что забил, а то бегал, даже психовал, что что-то не получается. Хорошо, что шайба зашла. Появился момент, и я бросил. Надеюсь, что дальше все пойдет еще лучше.

- Алексей Кудашов посетовал на то, что было мало болельщиков и это ощущалось. Вы тоже это чувствовали?
- Да, было тихо. Не было какого-то драйва и эмоций. Тяжеловато играть, когда мало народу. Хорошо, что люди все равно приходят, сколько разрешают. Ради них стараешься выкладываться на все сто процентов. Но когда на трибунах мало болельщиков, это, конечно, дает о себе знать.

- В следующем туре вам предстоит дерби со «Спартаком». Лично для вас это особенный матч?
- Очень люблю такие матчи. Даже настраиваться не надо - ты знаешь, что нужно выходить и биться от начала и до конца. Это самый сок в хоккее.

«Надо учиться у таких команд, как «Динамо», как играть в неравных составах»

- Поделитесь впечатлениями от игры? – вопрос Зубову.
- Мы сорок минут противостояли классной команде - два периода. В третьем периоде нахватали удалений, силенок нам не хватает. Не нужно удаляться. Необходимо учиться у таких команд, как «Динамо», как играть в неравных составах. У нас были возможности забить, были броски, но в современном хоккее ты не можешь выиграть, если не идешь к воротам.

«Два периода игра была равная, а потом мы нашли пути к победе»

- Подведите итоги победного для «Динамо» матча, - вопрос Кудашову.
- Была тяжелая, вязкая игра. Два периода она была равная. В третьем периоде мы чуть-чуть увеличили темп, заставили соперника ошибаться и в одном из моментов использовали большинство. Как сейчас говорят, мы нашли пути к победе. Отдельно хочу сказать, что нам сегодня очень не хватало наших болельщиков. Пустовато было, конечно. Не хватало той энергии, которую они нам дают.

источник: «Советский спорт»
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