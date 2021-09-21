Иван Игумнов: Рад, что забросил первую шайбу, а то уже начал психовать

- Как прокомментируете игру? – вопрос Игумнову.

- Выиграли, взяли два очка, хорошо отыграли. Правда, с Ригой всегда наряженные игры получаются. Два периода мы навязывали свой хоккей, и в третьем сделали свое дело.

- Второй период не задался. Есть объяснение этому?

- Любой период может не получиться.

- Вы сказали, что матчи с рижским «Динамо» получаются сложными. Держали это в голове перед игрой? Почему в двух периодах не было таких высоких скоростей, как в третьем?

- Настраивались также, и ничего другого не держали в голове. Но что-то не получалось из того, что мы хотели видеть. Но мы продолжали гнуть свою линию и додавили в третьем периоде.

- Вы забросили первую шайбу в этом сезоне. Насколько ожидали ее, и какие эмоции вас переполняют в связи с этим?

- Долго ждал - семь игр. Хорошие эмоции, здорово, что забил, а то бегал, даже психовал, что что-то не получается. Хорошо, что шайба зашла. Появился момент, и я бросил. Надеюсь, что дальше все пойдет еще лучше.

- Алексей Кудашов посетовал на то, что было мало болельщиков и это ощущалось. Вы тоже это чувствовали?

- Да, было тихо. Не было какого-то драйва и эмоций. Тяжеловато играть, когда мало народу. Хорошо, что люди все равно приходят, сколько разрешают. Ради них стараешься выкладываться на все сто процентов. Но когда на трибунах мало болельщиков, это, конечно, дает о себе знать.